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Авто

На продажу выставлен раритетный спорткар Porsche с интересной историей (фото)

Porsche 907 1968, Porsche 907, Porsche 907 K, спорткар Porsche
Porsche 907 — успешная гоночная модель 60-х

Всего выпустили только 21 Porsche 907 и все авто отметились громкими победами в соревнованиях. Конкретно этот спорткар выиграл знаменитую гонку Targa Florio.

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В США на аукцион Broad Arrow выставили Porsche 907 1968 года. За гоночное авто планируют выручить от 4,5 до 5,5 миллионов долларов. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Porsche 907 1968, Porsche 907, Porsche 907 K, спорткар Porsche Fullscreen
Обтекаемый спорткар весит всего 600 кг

Столь высокая цена отчасти обусловлена тем, что Porsche 907 – одна из самых редких моделей немецкой марки. Всего выпущено только 21 такое обтекаемое купе.

Porsche 907 1968, Porsche 907, Porsche 907 K, спорткар Porsche Fullscreen
Конкретно этот автомобиль выиграл гонку Targa Florio

К тому же, спорткары отметились многочисленными победами в соревнованиях. Конкретно этот автомобиль прославился тем, что выиграл знаменитую итальянскую гонку Targa Florio. Экипаж Вика Элфорда и Умберто Маджиоли вырвался на первое место, даже несмотря на прокол шины и потраченное на ее замену время.

Porsche 907 1968, Porsche 907, Porsche 907 K, спорткар Porsche Fullscreen
Всего выпустили только 21 Porsche 907

После Targa Florio автомобиль выиграл еще несколько горных гонок. Несомненно, гоночные успехи повлияли на стоимость Porsche 907.

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Спорткар оснащен довольно скромной оппозитной восьмеркой объемом 2,2 л и мощностью 270 л. с. Зато Porsche 907 весил всего 600 кг и обладал инновационной аэродинамикой, поэтому развивал 300 км/ч и мог соревноваться с гораздо более мощными соперниками.

Porsche 907 1968, Porsche 907, Porsche 907 K, спорткар Porsche Fullscreen
Автомобиль оснащен 2,2-литровым 270-сильным V8

С середины 70-х Porsche 907 хранился в частных коллекциях. В 2007 году он прошел реставрацию и после этого неоднократно выигрывал награды на ретро-шоу.

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