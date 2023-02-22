На продажу выставлен раритетный спорткар Porsche с интересной историей (фото)
Всего выпустили только 21 Porsche 907 и все авто отметились громкими победами в соревнованиях. Конкретно этот спорткар выиграл знаменитую гонку Targa Florio.
В США на аукцион Broad Arrow выставили Porsche 907 1968 года. За гоночное авто планируют выручить от 4,5 до 5,5 миллионов долларов. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.
Столь высокая цена отчасти обусловлена тем, что Porsche 907 – одна из самых редких моделей немецкой марки. Всего выпущено только 21 такое обтекаемое купе.
К тому же, спорткары отметились многочисленными победами в соревнованиях. Конкретно этот автомобиль прославился тем, что выиграл знаменитую итальянскую гонку Targa Florio. Экипаж Вика Элфорда и Умберто Маджиоли вырвался на первое место, даже несмотря на прокол шины и потраченное на ее замену время.
После Targa Florio автомобиль выиграл еще несколько горных гонок. Несомненно, гоночные успехи повлияли на стоимость Porsche 907.Важно
Спорткар оснащен довольно скромной оппозитной восьмеркой объемом 2,2 л и мощностью 270 л. с. Зато Porsche 907 весил всего 600 кг и обладал инновационной аэродинамикой, поэтому развивал 300 км/ч и мог соревноваться с гораздо более мощными соперниками.
С середины 70-х Porsche 907 хранился в частных коллекциях. В 2007 году он прошел реставрацию и после этого неоднократно выигрывал награды на ретро-шоу.
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