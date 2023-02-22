На продажу выставлен раритетный спорткар Porsche с интересной историей (фото)

Всего выпустили только 21 Porsche 907 и все авто отметились громкими победами в соревнованиях. Конкретно этот спорткар выиграл знаменитую гонку Targa Florio.

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В США на аукцион Broad Arrow выставили Porsche 907 1968 года. За гоночное авто планируют выручить от 4,5 до 5,5 миллионов долларов. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

[ + – ] Обтекаемый спорткар весит всего 600 кг

Столь высокая цена отчасти обусловлена тем, что Porsche 907 – одна из самых редких моделей немецкой марки. Всего выпущено только 21 такое обтекаемое купе.

[ + – ] Конкретно этот автомобиль выиграл гонку Targa Florio

К тому же, спорткары отметились многочисленными победами в соревнованиях. Конкретно этот автомобиль прославился тем, что выиграл знаменитую итальянскую гонку Targa Florio. Экипаж Вика Элфорда и Умберто Маджиоли вырвался на первое место, даже несмотря на прокол шины и потраченное на ее замену время.

[ + – ] Всего выпустили только 21 Porsche 907

После Targa Florio автомобиль выиграл еще несколько горных гонок. Несомненно, гоночные успехи повлияли на стоимость Porsche 907.

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Спорткар оснащен довольно скромной оппозитной восьмеркой объемом 2,2 л и мощностью 270 л. с. Зато Porsche 907 весил всего 600 кг и обладал инновационной аэродинамикой, поэтому развивал 300 км/ч и мог соревноваться с гораздо более мощными соперниками.

[ + – ] Автомобиль оснащен 2,2-литровым 270-сильным V8

С середины 70-х Porsche 907 хранился в частных коллекциях. В 2007 году он прошел реставрацию и после этого неоднократно выигрывал награды на ретро-шоу.

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