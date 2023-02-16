Авто с историей: на продажу за $2 млн выставили уникальный американский маслкар (фото)

Выставленный Plymouth Hemi Cuda был изготовлен для поставки в дилерские центры. Более 50 лет автомобиль регулярно обслуживали и устанавливали только заводские запчасти.

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На продажу выставили уникальный Plymouth Hemi Cuda 1970 года выпуска. Он является первым построенным автомобилем этой модели. Об этом рассказали на сайте MotorVault.

Эпоха американских маслкаров 60-х и 70-х подарила нам множество впечатляющих автомобилей. Одним из ее ярких представителей является Plymouth Hemi Cuda, который поражал своей мощностью. Сейчас это одна из самых дорогих коллекционных моделей из США.

Выставленный на продажу автомобиль имеет номер шасси 10003. Это первый выпущенный Plymouth Hemi Cuda. Он был предназначен для поставки в дилерские центры, где бригады механиков осваивали новую модель.

[ + – ] Plymouth Hemi Cuda имеет пробег всего 28 571 км Фото: MotorVault

Уникальный маслкар несколько раз разбирали и собирали заново. Сорок лет назад он все-таки нашел своего владельца.

Нынешний владелец Plymouth Hemi Cuda несколько раз обновлял заводскую краску Alpine White. Все остальные детали остались в оригинальном состоянии, и даже работают исправно.

Plymouth Cuda оснащен знаменитым 7-литровым бензиновым двигателем V8 Hemi мощностью 425 л.с. Он работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

[ + – ] Под капотом Plymouth Hemi Cuda расположен огромный мощный двигатель V8 Hemi Фото: MotorVault

Plymouth Hemi Cuda был одним из самых мощных и быстрых автомобилей эпохи маслкаров. Он способен разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 6 секунд при максимальной скорости свыше 200 км/ч.

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Автомобиль проехал всего 28 571 км. Он отлично сохранился и имеет вид нового авто.

[ + – ] Автомобиль всегда вовремя обслуживался и имеет все оригинальные запчасти Фото: MotorVault

Стоимость этого уникального Plymouth Hemi Cuda составляет 2 миллиона долларов. Автомобиль поставляется с двумя комплектами ключей, сертификатом Galen Govier и документацией Chrysler Registry.

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