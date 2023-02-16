Авто з історією: на продаж за $2 млн виставили унікальний американський маслкар (фото)

Виставлений Plymouth Hemi Cuda був виготовлений для постачання у дилерські центри. Понад 50 років автомобіль регулярно обслуговували та встановлювали лише заводські запчастини.

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На продаж виставили унікальний Plymouth Hemi Cuda 1970 випуску. Він є першим збудованим автомобілем цієї моделі. Про це розповіли на сайті MotorVault.

Епоха американських маслкарів 60-х і 70-х подарувала нам безліч разючих автомобілів. Одним з її яскравих представників є Plymouth Hemi Cuda, який вражав своєю потужністю. Зараз це одна з найдорожчих колекційних моделей із США.

Виставлений на продаж автомобіль має номер шасі 10003. Це перший випуск Plymouth Hemi Cuda. Він був призначений для постачання у дилерські центри, де бригади механіків освоювали нову модель.

[ + – ] Plymouth Hemi Cuda має пробіг всього 28 571 км Фото: MotorVault

Унікальний маслкар кілька разів розбирали та збирали знову. Сорок років тому він таки знайшов свого власника.

Нинішній власник Plymouth Hemi Cuda кілька разів оновлював фарбу заводу Alpine White. Всі інші деталі залишилися в оригінальному стані й навіть працюють справно.

Plymouth Cuda оснащений знаменитим 7-літровим бензиновим двигуном V8 Hemi потужністю 425 к. с. Він працює у парі з 4-ступінчастою механічною коробкою передач.

[ + – ] Під капотом Plymouth Hemi Cuda розташований величезний потужний двигун V8 Hemi Фото: MotorVault

Plymouth Hemi Cuda був одним із найпотужніших і найшвидших автомобілів епохи маслкарів. Він здатний розганятись від 0 до 100 км/год менш ніж за 6 секунд при максимальній швидкості понад 200 км/год.

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Автомобіль проїхав лише 28 571 км. Він добре зберігся і має вигляд нового автомобіля.

[ + – ] Автомобіль завжди вчасно обслуговувався та має всі оригінальні запчастини Фото: MotorVault

Вартість цього унікального Plymouth Hemi Cuda складає 2 мільйони доларів. Автомобіль поставляється з двома комплектами ключів, сертифікатом Galen Govier і документацією Chrysler Registry.

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