Легенда 80-х: редчайший суперкар Ferrari продают по баснословной цене (фото)

Ferrari 288 GTO стал первым серийным автомобилем, достигшим скорости 300 км/ч. Суперкар создавался для ралли, но ни разу так и не принял участие в сорвенованиях.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставили Ferrari 288 GTO 1985 года. Один из самых редких и ценных суперкаров итальянской марки оценили примерно в 4-4,5 миллионов долларов. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

[ + – ] Всего выпустили только 272 Ferrari 288 GTO Фото: RM Sotheby's

Суперкар Ferrari 288 GTO – самое быстрое авто своего времени и первая в мире серийная модель, развившая 300 км/ч. Если точнее, то 2,9-литровый V8 твин-турбо мощностью 400 л. с. позволял развивать 305 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 5 с.

[ + – ] Суперкар стал первым авто в мире, способным развить 300 км/ч Фото: RM Sotheby's

История Ferrari 288 GTO весьма интересная. К началу 80-х итальянская марка выиграла практически все основные соревнования. Исключение составлял лишь чемпионат мира по ралли WRC и именно на него обратил взоры Энцо Феррари.

[ + – ] Пробег авто составляет всего 8000 км Фото: RM Sotheby's

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Именно для ралли и создавали Ferrari GTO, а 272 серийных купе создали для допуска к соревнованиям. Для ускорения разработки за основу взяли стандартное купе Ferrari 308. Однако пока суперкар проектировали, правила WRC изменились, а новому регламенту машина не соответствовала. В итоге, она никогда не участвовала в ралли, но прославилась как серийная модель.

[ + – ] Ferrari 288 GTO оснащен 400-сильным турбомотором Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот автомобиль столь дорогой еще и потому, что отлично сохранился и за 38 лет проехал всего 8000 км. Кроме того, купе оснащено кондиционером и электростеклоподъемниками, что было редкостью для Ferrari 288 GTO.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили самый маленький суперкар Ferrari.

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