Легенда 80-х: рідкісний суперкар Ferrari продають за нечуваною ціною (фото)

Ferrari 288 GTO став першим серійним автомобілем, який досяг швидкості 300 км/год. Суперкар створювався для ралі, але жодного разу так і не взяв участь у зірвенні.

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У США на аукціон RM Sotheby's виставили Ferrari 288 GTO 1985 року. Один із найрідкісніших і найцінніших суперкарів італійської марки оцінили приблизно в 4-4,5 мільйонів доларів. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

[ + – ] Усього випустили лише 272 Ferrari 288 GTO Фото: RM Sotheby's

Суперкар Ferrari 288 GTO — найшвидше авто свого часу та перша у світі серійна модель, що розвинула 300 км/год. Якщо точніше, то 2,9-літровий V8 твін-турбо потужністю 400 к. с. дозволяв розвивати 305 км/год та розганятися до 100 км/год за 5 с.

[ + – ] Суперкар став першим авто у світі, здатним розвинути 300 км/год Фото: RM Sotheby's

Історія Ferrari 288 GTO дуже цікава. На початку 80-х італійська марка виграла практично всі основні змагання. Виняток становив лише чемпіонат світу з ралі WRC і саме на нього звернув погляд Енцо Феррарі.

[ + – ] Пробіг авто складає всього 8 000 км Фото: RM Sotheby's

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Саме для ралі й створювали Ferrari GTO, а 272 серійні купе створили для допуску до змагань. Для прискорення розробки за основу взяли стандартне купе Ferrari 308. Однак поки суперкар проєктували, правила WRC змінилися, а новому регламенту машина не відповідала. Зрештою вона ніколи не брала участі в ралі, але прославилася як серійна модель.

[ + – ] Ferrari 288 GTO оснащений 400-сильним турбомотором Фото: RM Sotheby's

Саме цей автомобіль настільки дорогий ще й тому, що добре зберігся і за 38 років проїхав усього 8 000 км. Крім того, купе оснащено кондиціонером та електросклопідйомниками, що було рідкістю для Ferrari 288 GTO.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили найменший суперкар Ferrari.

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