Porsche и Volkswagen создали электрический минивэн в ретро-стиле (фото)
Все Volkswagen ID.Buzz Renndienst будут использовать для проведения экскурсий по выставочным центрам и музеям Porsche. Минивэн вдохновлен оригинальной машиной поддержки для гоночных команд на базе Volkswagen Transporter
Porsche создали электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz в стилистике классических фургонов для гоночных команд Renndienst. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
В рамках празднования 75-летия бренда компания Porsche Netherlands создала восемь экземпляров нового Rennienst. Все они будут выставлены в голландских центрах Porsche.
Уникальный Volkswagen ID.Buzz окрасили в фирменный цвет Burgundy Red с контрастной белой графикой Porsche и Renndienst. Ее можно найти на дверях и на боковых стеклах.
Все минивэны основаны на пассажирской модификации 1st Max, которая предлагает электромотор мощностью 204 л.с. и аккумулятор емкостью 77 кВтч. Их будут использовать для проведения экскурсий по выставочным центрам и музеям Porsche.
Вместе с Volkswagen ID.Buzz Renndienst был представлен и стилизованный электромобиль Porsche Taycan Sport Turismo. Он также окрашен в соответствующие цвета.
Отметим, что первый фургон Porsche Renndienst участвовал в гонках Mille Miglia еще в 1954 году в качестве машины поддержки. Его построили на базе Volkswagen T1.Важно
Фургоны перевозили инструменты и запасные части для болидов гоночной команды. Такие Volkswagen Transporter T1 и T2 активно использовали в период с 50-х по 70-е годы прошлого века.
Ранее Фокус писал, что в США на аукцион Broad Arrow выставили гоночный Porsche 907 1968 года.