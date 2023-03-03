Porsche и Volkswagen создали электрический минивэн в ретро-стиле (фото)

Все Volkswagen ID.Buzz Renndienst будут использовать для проведения экскурсий по выставочным центрам и музеям Porsche. Минивэн вдохновлен оригинальной машиной поддержки для гоночных команд на базе Volkswagen Transporter

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Porsche создали электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz в стилистике классических фургонов для гоночных команд Renndienst. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

В рамках празднования 75-летия бренда компания Porsche Netherlands создала восемь экземпляров нового Rennienst. Все они будут выставлены в голландских центрах Porsche.

Уникальный Volkswagen ID.Buzz окрасили в фирменный цвет Burgundy Red с контрастной белой графикой Porsche и Renndienst. Ее можно найти на дверях и на боковых стеклах.

[ + – ] На Volkswagen ID.Buzz нанесли несколько логотипов Porsche и Renndienst Фото: Porsche

Все минивэны основаны на пассажирской модификации 1st Max, которая предлагает электромотор мощностью 204 л.с. и аккумулятор емкостью 77 кВтч. Их будут использовать для проведения экскурсий по выставочным центрам и музеям Porsche.

Вместе с Volkswagen ID.Buzz Renndienst был представлен и стилизованный электромобиль Porsche Taycan Sport Turismo. Он также окрашен в соответствующие цвета.

[ + – ] Volkswagen ID.Buzz Renndienst представлен вместе с особым электромобилем Porsche Taycan Sport Turismo Фото: Porsche

Отметим, что первый фургон Porsche Renndienst участвовал в гонках Mille Miglia еще в 1954 году в качестве машины поддержки. Его построили на базе Volkswagen T1.

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Фургоны перевозили инструменты и запасные части для болидов гоночной команды. Такие Volkswagen Transporter T1 и T2 активно использовали в период с 50-х по 70-е годы прошлого века.

[ + – ] Volkswagen Renndienst выступали в качестве машин поддержки Фото: Porsche

Ранее Фокус писал, что в США на аукцион Broad Arrow выставили гоночный Porsche 907 1968 года.