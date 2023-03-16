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Авто

Презентован самый дешевый электромобиль Volkswagen: он сменит Polo (видео)

Новый Volkswagen ID.2all, Volkswagen ID.2all, Volkswagen ID.2, электромобиль Volkswagen ID, электрокар Volkswagen
Фото: Volkswagen | Volkswagen ID.2all станет серийным в 2025 году

Volkswagen ID.2all — предвестник новой электрической модели, которая сменит хэтбек Polo. Электрокар способен разгоняться до 100 км/ч за 7 с и проезжать 450 км без подзарядки.

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В Германии презентовали новый Volkswagen ID.2all. Концепт-кар является предсерийной версией будущего бюджетного электромобиля. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Новый Volkswagen ID.2all, Volkswagen ID.2all, Volkswagen ID.2, электромобиль Volkswagen ID, электрокар Volkswagen Fullscreen
Электрокар сменит Volkswagen Polo
Фото: Volkswagen

Электрокар Volkswagen ID.2 появится в 2025 году и будет стоить до 25 000 евро в базовой версии. Хэтчбек В-класса станет преемником Volkswagen Polo и сопоставим с ним по размерам.

Новый Volkswagen ID.2all, Volkswagen ID.2all, Volkswagen ID.2, электромобиль Volkswagen ID, электрокар Volkswagen Fullscreen
Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши
Фото: Volkswagen

Габариты Volkswagen ID.2all:

  • длина – 4050 мм;
  • ширина – 1812 мм;
  • высота – 1530 мм;
  • колесная база – 2600 мм.
Новый Volkswagen ID.2all, Volkswagen ID.2all, Volkswagen ID.2, электромобиль Volkswagen ID, электрокар Volkswagen Fullscreen
На центральной панели установлен 11,9-дюймовый тачскрин
Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.2all напоминает Polo силуэтом, но выглядит выразительнее. Его раскосые фары соединены диодной полосой, а фонари растянуты на всю ширину кузова. Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши.

Новый Volkswagen ID.2all, Volkswagen ID.2all, Volkswagen ID.2, электромобиль Volkswagen ID, электрокар Volkswagen Fullscreen
Объем багажника составляет 490-1330 л
Фото: Volkswagen

В салоне установлены спортивные сиденья и скошенный снизу руль. Хэтчбек получил виртуальный щиток приборов и большой 12,9-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 490-1330 л.

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Электромобиль Volkswagen построен на укороченной платформе МЕВ Entry. Он получил 226-сильный мотор и разгоняется до 100 км/ч за 7 с, а его запас хода составляет 450 км. Быстрая зарядка батареи на 80% займет 20 минут.

Интересная деталь: хотя ID.2 будет самым дешевым электромобилем Volkswagen на момент старта продаж, в перспективе появится еще более доступная модель. Она будет стоить около 20 000 евро.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen и Porsche создали электрический минивэн.

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