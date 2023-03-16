Презентован самый дешевый электромобиль Volkswagen: он сменит Polo (видео)

Volkswagen ID.2all — предвестник новой электрической модели, которая сменит хэтбек Polo. Электрокар способен разгоняться до 100 км/ч за 7 с и проезжать 450 км без подзарядки.

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В Германии презентовали новый Volkswagen ID.2all. Концепт-кар является предсерийной версией будущего бюджетного электромобиля. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Электрокар сменит Volkswagen Polo Фото: Volkswagen

Электрокар Volkswagen ID.2 появится в 2025 году и будет стоить до 25 000 евро в базовой версии. Хэтчбек В-класса станет преемником Volkswagen Polo и сопоставим с ним по размерам.

Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши Фото: Volkswagen

Габариты Volkswagen ID.2all:

длина – 4050 мм;

ширина – 1812 мм;

высота – 1530 мм;

колесная база – 2600 мм.

На центральной панели установлен 11,9-дюймовый тачскрин Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.2all напоминает Polo силуэтом, но выглядит выразительнее. Его раскосые фары соединены диодной полосой, а фонари растянуты на всю ширину кузова. Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши.

Объем багажника составляет 490-1330 л Фото: Volkswagen

В салоне установлены спортивные сиденья и скошенный снизу руль. Хэтчбек получил виртуальный щиток приборов и большой 12,9-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 490-1330 л.

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Электромобиль Volkswagen построен на укороченной платформе МЕВ Entry. Он получил 226-сильный мотор и разгоняется до 100 км/ч за 7 с, а его запас хода составляет 450 км. Быстрая зарядка батареи на 80% займет 20 минут.

Интересная деталь: хотя ID.2 будет самым дешевым электромобилем Volkswagen на момент старта продаж, в перспективе появится еще более доступная модель. Она будет стоить около 20 000 евро.

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