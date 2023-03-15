Химерне забарвлення і 3,3 с до сотні: представлений найоригінальніший електрокар Audi (відео)

Audi e-tron GT Project_513/2 відрізняється футуристичними візерунками на кузові й у салоні. Електрокар оснащений 646-сильною установкою і має запас ходу 472 км.

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Лінійку Audi e-tron GT 2023 поповнила нестандартна версія Project_513/2. Її випустять лімітованою серією 75 екземплярів вартістю 181 990 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Audi.

Усього випустять лише 75 авто лімітованої серії Фото: Audi

Головна особливість Audi e-tron GT Project_513/2 — його футуристичне забарвлення. Його візерунок повторює оригінальний камуфляж, яким покриті тестові прототипи електрокара. Чорно-сіра графіка з написами e-tron поєднується з яскраво-червоними акцентами.

В обробці салону поєднуються шкіра, алькантара та карбон Фото: Audi

У схожому стилі оформлений і салон Audi e-tron GT — з таким же візерунком на передній панелі та підлокітнику. В обробці використані дорога шкіра, алькантара та карбон, а також встановлена алюмінієва табличка із серійним номером авто.

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Комплектація Audi e-tron GT розширена і враховує практично всі можливі опції — мультиконтурні сидіння з електроприводом і вентиляцією, задні керовані колеса, керамічні гальма, карбоновий дах.

Електрокар розганяється до 100 км/год за 3,3 с Фото: Audi

За основу взято топовий електромобіль Audi RS e-tron GT із двома моторами загальною потужністю 646 к. с. Розгін до 100 км/год займає 3,3 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Запас ходу електрокара складає 472 км.

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