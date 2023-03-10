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Авто

Два колеса та ціна $10 000: представлений найдешевший електричний Audi (фото)

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Фото: Audi | Електробайк Audi коштує 10 000 доларів

Електробайк Audi оснащений двигуном потужністю 0,35 к. с. та невеликою батареєю. Він підготовлений до бездоріжжя та отримав посилену підвіску.

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Audi відкрили новий для себе напрямок діяльності. Німецький автогігант зайнявся електровелосипедами та презентував першу модель. Про це повідомляється на офіційному сайті бренду.

Примітно, що електробайк поки що не має назви – у всіх презентаційних текстах модель вказана як "електричний гірський велосипед Audi із силовою установкою Fantic".

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Електровелосипед підготовлений для бездоріжжя
Фото: Audi

Італійська компанія Fantic виступила партнером Audi у розробці електробайка. Вона поставляє двигун потужністю 0,25 кВт (0,35 к. с.) і батарею ємністю 0,72 кВт∙год.

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Електробайк Audi отримав посилену підвіску з робочим ходом 180 мм та позашляхові шини Vittoria діаметром 27,5 дюймів спереду та 29 дюймів ззаду. За уповільнення відповідають дискові гальма.

Дизайн виконаний у дусі гоночного гібрида Audi RS Q e-tron, який виступає в ралі Дакар. У нього ж запозичили і колірну схему електробайка.

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Дизайн витриманий у дусі гоночного Audi RS Q e-tron
Фото: Audi

Велосипед вийшов недешевим – коштує 10 000 доларів. Тим не менш, це найдоступніший електричний Audi на даний момент.

Audi – не перший автовиробник, який займається електробайками. Наприклад, нещодавно свій велосипед випустив Hummer.

Також Фокус розповідав про першого у світі володаря з ГБО — його створили у Франції.