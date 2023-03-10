Два колеса та ціна $10 000: представлений найдешевший електричний Audi (фото)
Електробайк Audi оснащений двигуном потужністю 0,35 к. с. та невеликою батареєю. Він підготовлений до бездоріжжя та отримав посилену підвіску.
Audi відкрили новий для себе напрямок діяльності. Німецький автогігант зайнявся електровелосипедами та презентував першу модель. Про це повідомляється на офіційному сайті бренду.
Примітно, що електробайк поки що не має назви – у всіх презентаційних текстах модель вказана як "електричний гірський велосипед Audi із силовою установкою Fantic".
Італійська компанія Fantic виступила партнером Audi у розробці електробайка. Вона поставляє двигун потужністю 0,25 кВт (0,35 к. с.) і батарею ємністю 0,72 кВт∙год.
Електробайк Audi отримав посилену підвіску з робочим ходом 180 мм та позашляхові шини Vittoria діаметром 27,5 дюймів спереду та 29 дюймів ззаду. За уповільнення відповідають дискові гальма.
Дизайн виконаний у дусі гоночного гібрида Audi RS Q e-tron, який виступає в ралі Дакар. У нього ж запозичили і колірну схему електробайка.
Велосипед вийшов недешевим – коштує 10 000 доларів. Тим не менш, це найдоступніший електричний Audi на даний момент.
Audi – не перший автовиробник, який займається електробайками. Наприклад, нещодавно свій велосипед випустив Hummer.
Також Фокус розповідав про першого у світі володаря з ГБО — його створили у Франції.