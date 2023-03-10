Два колеса и цена $10 000: представлен самый дешевый электрический Audi (фото)

Электробайк Audi оснащен мотором мощностью 0,35 л. с. и небольшой батареей. Он подготовлен к бездорожью и получил усиленную подвеску.

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Audi открыли новое для себя направление деятельности. Немецкий автогигант занялся электровелосипедами и презентовал первую модель. Об этом сообщается на официальном сайте бренда.

Примечательно, что электробайк пока не имеет названия – во всех презентационных текстах модель указана как "электрический горный велосипед Audi с силовой установкой Fantic".

Электровелосипед подготовлен для бездорожья Фото: Audi

Итальянская компания Fantic выступила партнером Audi в разработке электробайка. Она поставляет мотор мощностью 0,25 кВт (0,35 л. с.) и батарею емкостью 0,72 кВт∙ч.

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Электробайк Audi получил усиленную подвеску с рабочим ходом 180 мм и внедорожные шины Vittoria диаметром 27,5 дюймов спереди и 29 дюймов сзади. За замедление отвечают дисковые тормоза.

Дизайн выполнен в духе гоночного гибрида Audi RS Q e-tron, выступающего в ралли Дакар. У него же позаимствовали и цветовую схему для электробайка.

Дизайн выдержан в духе гоночного Audi RS Q e-tron Фото: Audi

Велосипед получился недешевым – стоит 10 000 долларов. Тем не менее, это самый доступный электрический Audi на данный момент.

Audi – не первый автопроизводитель, занимающийся электробайками. К примеру, недавно свой велосипед выпустил Hummer.

Также Фокус рассказывал про первый в мире влосипед с ГБО — его создали во Франции.