Представлен первый в мире велосипед с ГБО: его запас хода — 150 км (видео)

Электрический велосипед Alpha Neo получил водородные топливные ячейки вместо батареи. Он заправляется всего за 2 минуты и разгоняется до 25 км/ч.

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Французская компания Pragma Mobility презентовала инновационный электровелосипед Alpha Neo. Он первым в мире получил водородные топливные ячейки. Об этом сообщает официальный сайт Pragma Mobility.

Электробайк Alpha Neo оснащен электромотором мощностью 350 Вт (0,5 л. с.) на заднем колесе. Его максимальная скорость составляет 25 км/ч.

[ + – ] Баллона с водородом хватает, чтобы проехать 150 км

Вместо аккумуляторной батареи предусмотрен съемный блок топливных ячеек. В них путем реакции водорода вырабатывается электричество

Водород хранится в миниатюрном съемном баллоне под давлением 300 бар. Его хватает на 150 км пробега, а заправка ГБО занимает всего 2 минуты. Разработчики обещают, что установка прослужит 15 лет.

Электробайк получил дисковые тормоза, светодиодную оптику и цифровую панель приборов. Топливные ячейки имеют еще одно преимущество перед аккумуляторами – они гораздо легче, поэтому Alpha Neo с алюминиевой рамой весит 30 кг.

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Электрический велосипед поступит в производство с июня 2023 года и за первые шесть месяцев выпустят 1000 Alpha Neo. Цена составит 5640 евро, также электробайк предложат в лизинг за 79 евро в месяц.

Ранее Фокус сообщал, что выпускать электровелосипеды начала компания Hummer, причем они полноприводные.