Представлений перший у світі велосипед із ГБО: його запас ходу — 150 км (відео)

Електричний велосипед Alpha Neo отримав водневі паливні осередки замість батареї. Він заправляється лише за 2 хвилини та розганяється до 25 км/год.

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Французька компанія Pragma Mobility презентувала інноваційний електровелосипед Alpha Neo. Він першим у світі отримав водневі паливні осередки. Про це повідомляє офіційний сайт Pragma Mobility.

Електробайк Alpha Neo оснащений електродвигуном потужністю 350 Вт (0,5 к.с.) на задньому колесі. Його максимальна швидкість становить 25 км/год.

[ + – ] Балона з воднем вистачає, щоб проїхати 150 км

Замість акумуляторної батареї передбачено знімний блок паливних осередків. У них шляхом реакції водню виробляється електрика

Водень зберігається в знімному мініатюрному балоні під тиском 300 бар. Його вистачає на 150 км пробігу, а заправлення ГБО займає лише 2 хвилини. Розробники обіцяють, що установка прослужить 15 років.

Електробайк отримав дискові гальма, світлодіодну оптику та цифрову панель приладів. Паливні осередки мають ще одну перевагу перед акумуляторами — вони набагато легші, тому Alpha Neo з алюмінієвою рамою важить 30 кг.

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Електричний велосипед надійде у виробництво з червня 2023 року, і за перші шість місяців випустять 1000 Alpha Neo. Ціна становитиме 5640 євро, також електробайк запропонують у лізинг за 79 євро на місяць.

Раніше Фокус повідомляв, що випускати електровелосипеди розпочала компанія Hummer, до того ж вони повнопривідні.