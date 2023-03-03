Культовый Audi 90-х превратили в оригинальный вездеход для экстремальных условий (фото)

Купе Audi Quattro подготовили к серьезному бездорожью. Автомобиль поставили на гусеницы, добавили защиту днища и багажник на крыше.

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В американском Сиэтле появился нестандартный Audi Quattro 1990 года. Знаменитое купе переделали в гусеничный вездеход. Об этом сообщает сайт The Drive.

Необычный тюнинг Audi Quattro Coupe выполнил американец Кирк, владеющий магазином по продаже автозапчастей для авто немецкого бренда. Он любит ездить на горнолыжные курорты и решил подготовить авто к бездорожью и заснеженным трассам.

[ + – ] Клиренс спорткара увеличен до 282 мм Фото: the drive

Поначалу Audi Quattro Coupe получил внедорожную резину, а его клиренс увеличили вдвое – до 282 мм. Затем появились дуги, защита днища, багажник на крыше и шноркель для преодоления бродов. В таком виде Кирк продал авто три года назад.

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Однако несколько месяцев назад американец решил выкупить свое авто и продолжить его доработку. В этот раз он поставил Audi на гусеницы – Кирка вдохновил доработанный сходим образом Ford F-150 Raptor покойного Кена Блока.

[ + – ] Audi получил шноркель и багажник на крыше Фото: the drive

Гусеницы авто выполнены съемными, то есть их можно надевать на зиму, а летом снова ставить колеса. На своем Audi Кирк с семьей регулярно ездит в горы. У авто отличная проходимость на снегу и оно привлекает всеобщее внимание.

Ранее Фокус сообщал, что такую же гусеничную версию получил и Гелендваген.

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