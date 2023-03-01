В Украине задешево продают необычный "Запорожец" в отличном состоянии (фото)

Раритетный "горбатый Запорожец" был полностью отреставрирован и доработан владельцем. Тюнингу подвергся не только внешний вид, но и силовая установка, а также интерьер.

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В Сумах на продажу выставили тюнингованный ЗАЗ 965 1968 года выпуска. Автомобиль получил множество доработок. Подробности рассказали в объявлении на сайте OLX.

Кузов ЗАЗ 965 был покрашен в ярко-красный и серебристый цвета. Он сохранил узнаваемы черты дизайна, но получил некоторые другие элементы кузова.

[ + – ] Автомобиль имеет двухцветный окрас кузова Фото: OLX

Задние воздухозаборники стали заметно больше, так как автомобиль теперь оснащается 1,2-литровым двигателем от "Таврии". Он работает в паре с 4-х ступенчатой механической коробкой переключения передач от ЗАЗ 968.

[ + – ] Увеличенные воздухазоборники необходимы для охлаждения нового двигателя Фото: OLX

Внешний вид дополняют колесные диски от Alfa Romeo. Ступицы и тормоза были взяты от ВАЗ 2108.

[ + – ] Колесные диски были взяты от Alfa Romeo Фото: OLX

Автомобиль был полностью отреставрирован и доработан в 2018 году. Он полностью в рабочем состоянии и не требует ремонта.

Пробег "Запорожца" после реставрации составляет всего 2000 км. Продавец заявляет, что авто не использовалось зимой и в дождливую погоду.

Интерьер автомобиля также был полностью изменен. Владелец перетянул салон тканью и экокожей. Внутри есть аудиосистема Kenwood и 4 динамика суммарной мощностью 350 Вт. Предусмотрено и подключение по Bluetooth и USB порт.

[ + – ] Автомобиль оснащен мощной аудиосистемой Kenwood Фото: OLX

Автомобиль заводится с кнопки. Также есть люк на потолке и центральный замок.

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Стоимость эксклюзивного ЗАЗ 965 составляет 2800$ с возможным торгом. Помимо этого продавец не против рассмотреть обмен на другой автомобиль типа фургон.

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