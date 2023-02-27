В США заметили необычный электрокар Tesla, полностью покрытый блестящими монетами (фото)

Такой "тюнинг" прибавил около 74 кг к весу и без того тяжелого электромобиля. Тем не менее теперь электрокар стал более заметным на дорогах.

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Некоторые владельцы электромобилей Tesla иногда заходят слишком далеко в попытке выделиться. Например, владелец этого кроссовера Model X, который покрыл кузов электромобиля монетами. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

В Юте заметили Tesla Model X, кузов которого покрыли блестящим никелем. Под ним видно то, что электромобиль изначально был окрашен в яркий бирюзовый цвет.

[ + – ] Этот Tesla Model X сильно выделяется на фоне остальных автомобилей Фото: Reddit

Пользователи интернета сразу же заинтересовались этим необычным электрокаром. Один из них подсчитал, что для покрытия всего кузова понадобится примерно от 14 112 до 14 238 пятицентовых монет. Дополнительный вес такого покрытия составляет около 74 кг.

Увеличенная масса авто может негативно повлиять на его запас хода. Модифицированный электромобиль может проехать на одном заряде на 1,6-3,3% меньше.

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Такой "тюнинг" обошелся владельцу примерно в 710 долларов без учета стоимости работ. Тем не менее создание одного из самых обычных Tesla Model X на дорогах можно считать бесценным.

Ранее Фокус рассказал, что в США энтузиаст Скотт Бэррон создал необычный тюнинг-проект на базе Ferrari 308 1983 года.