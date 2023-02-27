У США помітили незвичайний електрокар Tesla, повністю вкритий блискучими монетами (фото)

Такий "тюнінг" додав близько 74 кг до ваги і так важкого електромобіля. Проте тепер електрокар став помітнішим на дорогах.

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Деякі власники електромобілів Tesla іноді заходять надто далеко у спробі виділитися. Наприклад, власник цього кросовера Model X, який оздобив кузов електромобіля монетами. Про це повідомили на сайті Carscoops.

У Юті помітили Tesla Model X, кузов якого покрили блискучим нікелем. Під ним видно, що електромобіль спочатку був пофарбований в яскравий бірюзовий колір.

[ + – ] Цей Tesla Model X сильно виділяється на тлі інших автомобілів Фото: Reddit

Користувачі інтернету відразу ж зацікавилися цим незвичайним електрокаром. Один з них підрахував, що для покриття всього кузова знадобиться приблизно від 14 112 до 14 238 п'ятицентових монет. Додаткова вага такого покриття становить близько 74 кг.

Збільшена маса авто може негативно вплинути на запас ходу. Модифікований електромобіль може проїхати однією заряді на 1,6-3,3% менше.

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Такий "тюнінг" коштував власнику приблизно 710 доларів без урахування вартості робіт. Проте створення одного з звичайних Tesla Model X на дорогах можна вважати безцінним.

Раніше Фокус розповів, що у США ентузіаст Скотт Беррон створив незвичайний тюнінг-проєкт на базі Ferrari 308 1983 року.