Класичний спорткар Ferrari 80-х отримав зухвалий та незвичайний тюнінг (фото)

Скотту Беррон довелося практично з нуля збирати свій тюнінг-проєкт. Спочатку вінтажний спорткар був у страшному стані.

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У США ентузіаст Скотт Беррон створив незвичайний тюнінг-проєкт на базі Ferrari 308 1983 року. Спорткар пофарбували в чорний матовий колір і оснастили оригінальним обваженням. Про це розповіли на сайті The Drive.

Скотт Беррон кілька років тому купив уживаний Ferrari 308 у дуже поганому стані. В автомобіля були відсутні багато деталей, а шасі було зібрано з кількох різних моделей.

[ + – ] Спочатку цей Ferrari 308 був у жахливому стані Фото: the drive

Попередній власник Ferrari 308 просив за авто 9500 доларів. Після тривалих переговорів Скотт Беррон зміг купити спорткар за 5000 доларів.

Умілець вирішив створити зовсім незвичайний проєкт на базі Ferrari 308. У результаті зібрав новий кузов і переробив шасі.

[ + – ] Ззаду на спорткар встановили потужне антикрило Фото: the drive

На спорткар встановили 2,9-літровий двигун V8 Ferrari від 308 GT4 1978 року. Позаду з'явилося масивне антикрило, а від заднього бампера та панелі вирішили відмовитись.

[ + – ] Від заднього бампера, ліхтарів і панелі Ferrari 308 вирішили позбутися Фото: the drive

Багато деталей кузова було виготовлено з нуля. Наприклад, нові повітрозабірники та капот у стилі гоночних болідів Ferrari тих років.

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Проєкт ще знаходиться в процесі збирання, але цей незвичайний спорткар вже хочуть купити. Скотт Беррон відповідає, що не має наміру продаватися свій автомобіль. Натомість він використовує його у повсякденному житті.

Раніше Фокус писав, що японське тюнінг-ательє Liberty Walk представило перший у світі Ferrari F40 з широким обважуванням.