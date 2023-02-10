Классический спорткар Ferrari 80-х получил дерзкий и необычный тюнинг (фото)

Скотту Бэррону пришлось практически с нуля собирать свой тюнинг-проект. Изначально винтажный спорткар был в ужасном состоянии.

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В США энтузиаст Скотт Бэррон создал необычный тюнинг-проект на базе Ferrari 308 1983 года. Спорткар покрасили в черный матовый цвет и оснастили оригинальным обвесом. Об этом рассказали на сайте The Drive.

Скотт Бэррон несколько лет назад купил подержанный Ferrari 308 в очень плохом состоянии. У автомобиля отсутствовали многие детали, а шасси было собрано из нескольких разных моделей.

[ + – ] Изначально этот Ferrari 308 был в ужасном состоянии Фото: the drive

Прошлый владелец Ferrari 308 просил за авто 9500 долларов. После длительных переговоров Скотт Бэррон смог купить спорткар за 5000 долларов.

Умелец решил создать совсем необычный проект на базе Ferrari 308. В итоге он собрал новый кузов и переделал шасси.

[ + – ] Сзади на спорткар установили массивное антикрыло Фото: the drive

На спорткар установили 2,9-литровый двигатель V8 Ferrari от 308 GT4 1978 года. Сзади появилось массивное антикрыло, а от заднего бампера и панели решили отказаться.

[ + – ] От задненго бампера, фонарей и панели Ferrari 308 решили избавиться Фото: the drive

Многие детали кузова были изготовлены с нуля. Например, новые воздухозаборники и капот в стиле гоночных болидов Ferrari тех лет.

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Проект еще находится в процессе сборки, но этот необычный спорткар уже хотят купить. Скотт Бэррон отвечает, что не собирается продаваться свой автомобиль. Вместо этого он использует его в повседневной жизни.

Ранее Фокус писал, что японское тюнинг-ателье Liberty Walk представило первый в мире Ferrari F40 с широким обвесом.