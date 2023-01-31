Реинкарнация классики: раритетный Porsche 911 получил стильный тюнинг (фото)

Рестомод Porsche 911 покажут на автомобильной выставке SEMA Show 2023. Проект отличается своим необычным подходом к классическому спорткару.

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Автомобильный дизайнер Базель Масри показал свое виденье классического Porsche 911 с воздушным охлаждением. Он сделал спорткар современнее и оснастил его стильным обвесом. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Рестомод классического Porsche 911 пока существует только в цифровом виде. Тем не менее уже идет разработка настоящего автомобиля, который покажут на выставке SEMA Show 2023.

Кузов проекта "PROJEKT911 Jaded" окрашен в яркий лазурный цвет Jade Green. Спорткар получил новые бампера, выхлопную систему, а также переднюю и заднюю оптику.

[ + – ] Porsche 911 окрасили в яркий лазурный цвет Фото: instagram.com/projekt911official [ + – ] Porsche 911 получил новый кузовной обвес и современную оптику Фото: instagram.com/projekt911official

Дизайнер черпал вдохновение в дизайне моделей Porsche 911 разных эпох и других гоночных болидов бренда. Например, Porsche 917K 1970-х годов.

В интерьере также есть пару интересных деталей. Спорткар получил рулевое колесо от Porsche 911 в кузове 992, новые сиденья и оригинальный рычаг переключения передач. Помимо этого выделяется виртуальная панель приборов в стилистике оригинальной модели.

[ + – ] Интерьер спорткара выполенен в двух цветах Фото: instagram.com/projekt911official [ + – ] Рестомод Porsche 911 сохранил второй ряд сидений Фото: instagram.com/projekt911official

Салон окрашен в два цвета — лазурный и фиолетовый. Такая комбинация позволила сделать его визуально "свежее".

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Характеристики "PROJEKT911 Jaded" пока держат в секрете. Больше подробностей станет известно на выставке SEMA Show 2023.

Ранее Фокус сообщал, что во Львовской области сфотографировали классический Porsche 911 Turbo 1989 года.