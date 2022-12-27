Старый Porsche 911 вернули в производство и оснастили двигателем от "Формулы-1" (видео)

Porsche 911 получил 1,5-литровый турбомотор от болида McLaren 80-х годов. Спорткар стал быстрее, а звук его двигателя более громкий и сочный.

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В Великобритании решили вернуть в продажу классический Porsche 911 второго поколения. Культовый спорткар обрел вторую жизнь с новым мотором, позаимствованным у болида "Формулы-1". Видео с необычным авто опубликовали на Youtube-канале cvdzijden — Supercar Videos.

[ + – ] Двигатель позаимствовали у болида McLaren 80-х

Нестандартный тюнинг Porsche 911 выполнило ателье Lanzante.Спорткар получил 1,5-литровый турбомотор TAG-Porsche, который использовался в гоночных McLaren в 1983-1985 годах. Оснащенные им болиды выиграли 25 Гран-при и принесли команде два чемпионских титула.

[ + – ] Спорткар стал ощутимо мочнее

В "Формуле-1" этот двигатель развивал 750-1000 л. с., но имел очень небольшой ресурс – выдерживал 1-2 гонки. В Lanzante сделали его более долговечным, но при этом уменьшили мощность до 500 л. с. Впрочем, он все равно мощнее, чем шестерка топового Porsche 911 Turbo, а также легче на 250 кг. В добавок, звук мотора громче и сочнее.

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Тюнинг Porsche 911 затронул и дизайн авто. Купе получило обвес, массивный передний бампер и большое антикрыло, как у гоночных Porsche 930 70-х годов.

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