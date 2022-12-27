Старий Porsche 911 повернули у виробництво й оснастили двигуном від "Формули-1" (відео)

Porsche 911 отримав 1,5-літровий турбомотор від боліда McLaren 80-х років. Спорткар став швидшим, а звук його двигуна гучніший і соковитіший.

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У Великій Британії вирішили повернути у продаж класичний Porsche 911 другого покоління. Культовий спорткар знайшов друге життя з новим двигуном, запозиченим у боліда "Формули-1". Відео з незвичайним авто опублікували на Youtube-каналі cvdzijden — Supercar Videos.

[ + – ] Двигун запозичили у боліда McLaren 80-х

Нестандартний тюнінг Porsche 911 виконало ательє Lanzante. Спорткар отримав 1,5-літровий турбомотор TAG-Porsche, який використовувався в гоночних McLaren у 1983-1985 роках. Оснащені ним боліди виграли 25 Гран-прі та принесли команді два чемпіонські титули.

[ + – ] Спорткар став відчутнішим

У Формулі-1 цей двигун розвивав 750-1 000 к. с., але мав дуже невеликий ресурс – витримував 1-2 перегони. У Lanzante зробили його довговічнішим, але при цьому зменшили потужність до 500 к. с. Втім, він все одно потужніший за шістку топового Porsche 911 Turbo, а також легший на 250 кг. На додаток, звук двигуна голосніший і соковитіший.

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Тюнінг Porsche 911 торкнувся і дизайну авто. Купе отримало обважування, масивний передній бампер і велике антикрило, як у гоночних Porsche 930 70-х років.

Загалом планують зібрати 11 Porsche з двигунами від "Формули-1". Перші кілька автомобілів уже готові.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили перший суперкар Porsche.