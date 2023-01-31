Реінкарнація класики: раритетний Porsche 911 отримав стильний тюнінг (фото)

Рестомод Porsche 911 покажуть на автомобільній виставці SEMA Show 2023. Проєкт відрізняється своїм незвичайним підходом до класичного спорткара.

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Автомобільний дизайнер Базель Масрі показав своє бачення класичного Porsche 911 із повітряним охолодженням. Він зробив спорткар сучаснішим і оснастив його стильним обваженням. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Рестомод класичного Porsche 911 поки що існує тільки в цифровому вигляді. Проте вже йде розробка справжнього автомобіля, який покажуть на виставці SEMA Show 2023.

Кузов проєкту "PROJEKT911 Jaded" пофарбований в яскравий блакитний колір Jade Green. Спорткар отримав нові бампера, вихлопну систему, а також передню та задню оптику.

[ + – ] Porsche 911 пофарбували в яскравий блакитний колір Фото: instagram.com/projekt911official [ + – ] Porsche 911 отримав новий кузовний обвіс та сучасну оптику Фото: instagram.com/projekt911official

Дизайнер черпав натхнення у дизайні моделей Porsche 911 різних епох та інших гоночних болідів бренду. Наприклад, Porsche 917K 1970-х років.

В інтер'єрі також є кілька цікавих деталей. Спорткар отримав кермо від Porsche 911 в кузові 992, нові сидіння і оригінальний важіль перемикання передач. Крім цього, виділяється віртуальна панель приладів у стилістиці оригінальної моделі.

[ + – ] Інтер'єр спорткара виконаний у двох кольорах. Фото: instagram.com/projekt911official [ + – ] Рестомод Porsche 911 зберіг другий ряд сидінь Фото: instagram.com/projekt911official

Салон пофарбований у два кольори — блакитний та фіолетовий. Така комбінація дозволила зробити його візуально "свіжим".

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Характеристики "PROJEKT911 Jaded" поки що тримають у секреті. Більше подробиць стане відомо на виставці SEMA Show 2023.

Раніше Фокус повідомляв, що у Львівській області сфотографували класичний Porsche 911 Turbo 1989 року.