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Авто

Компактний мінівен Honda схрестили з Land Rover Defender (фото)

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Фото: ESB Style | Зовнішність Honda N-Van CLS FOX максимально наблизили до британського позашляховика

Honda N-Van став зменшеною копією позашляховика Land Rover Defender завдяки японським тюнерам. Можна замовити як окремі деталі, і повний тюнінг-комплект.

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Японське тюнінг-ательє ESB Style підготувало незвичайний проєкт на базі мікровена Honda N-Van. Зовнішність автомобіля наблизили до позашляховика Land Rover Defender. Подробиці повідомили на сайті тюнера.

ESB Style уже робили схожий проєкт із Toyota ProBox. Тепер вони представили CLS FOX — пакет для Honda N-Van.

Модернізація включає нові передній і задній бампери, змінені решітку радіатора та повітрозабірники. Також трохи змінили бічні панелі, щоб вони нагадували оригінальний позашляховик.

Honda N-Van CLS FOX Fullscreen
Спереду встановили нові бампери та решітку радіатора, а також модернізовану оптику
Фото: ESB Style

ESB Style додали Honda N-Van ліфт-комплект для підвіски, що збільшив дорожній просвіт на 25 мм. Мікровен укомплектований білими 14-дюймовими сталевими колісними дисками.

Honda N-Van CLS FOX Fullscreen
На мікровен встановили нові білі колісні диски
Фото: ESB Style

Автомобіль зберіг стандартний двигун на 660 кубів. Він розвиває потужність 63 к.с. і може передавати крутний момент на передні або всі чотири колеса.

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Новий передній бампер для Honda N-Van коштуватиме 519 доларів, задній бампер — 222 долари, задній ліхтар — 185 доларів, ліфт-комплект для підвіски — 282 долари, а 14-дюймові колісні диски — 415 доларів. Також ESB Style пропонує спеціальні чохли на сидіння за 371 долар.

Honda N-Van CLS FOX Fullscreen
Позаду встановили новий бампер зі сталевою захисною пластиною
Фото: ESB Style

Раніше Фокус розповів, що позашляховик Suzuki Jimny отримав незвичайний тюнінг у стилі "гелендвагена".