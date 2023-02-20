Компактний мінівен Honda схрестили з Land Rover Defender (фото)
Honda N-Van став зменшеною копією позашляховика Land Rover Defender завдяки японським тюнерам. Можна замовити як окремі деталі, і повний тюнінг-комплект.
Японське тюнінг-ательє ESB Style підготувало незвичайний проєкт на базі мікровена Honda N-Van. Зовнішність автомобіля наблизили до позашляховика Land Rover Defender. Подробиці повідомили на сайті тюнера.
ESB Style уже робили схожий проєкт із Toyota ProBox. Тепер вони представили CLS FOX — пакет для Honda N-Van.
Модернізація включає нові передній і задній бампери, змінені решітку радіатора та повітрозабірники. Також трохи змінили бічні панелі, щоб вони нагадували оригінальний позашляховик.
ESB Style додали Honda N-Van ліфт-комплект для підвіски, що збільшив дорожній просвіт на 25 мм. Мікровен укомплектований білими 14-дюймовими сталевими колісними дисками.
Автомобіль зберіг стандартний двигун на 660 кубів. Він розвиває потужність 63 к.с. і може передавати крутний момент на передні або всі чотири колеса.Важливо
Новий передній бампер для Honda N-Van коштуватиме 519 доларів, задній бампер — 222 долари, задній ліхтар — 185 доларів, ліфт-комплект для підвіски — 282 долари, а 14-дюймові колісні диски — 415 доларів. Також ESB Style пропонує спеціальні чохли на сидіння за 371 долар.
Раніше Фокус розповів, що позашляховик Suzuki Jimny отримав незвичайний тюнінг у стилі "гелендвагена".