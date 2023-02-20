Компактный минивэн Honda скрестили с Land Rover Defender (фото)

Honda N-Van стал уменьшеной копией внедорожника Land Rover Defender благодаря японским тюнерам. Можно заказать как отдельные детали, так и полный тюнинг-комплект.

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Японское тюнинг-ателье ESB Style подготовило необычный проект на базе микровэна Honda N-Van. Внешность авто приблизили к внедорожнику Land Rover Defender. Подробности сообщили на сайте тюнера.

ESB Style уже делали похожий проект с Toyota ProBox. Теперь они представили CLS FOX — тюнинг пакет для Honda N-Van.

Модернизация включает новые передний и задний бампера, измененные решетку радиатора и воздухозаборниками. Также немного изменили боковые панели, чтобы они напоминали оригинальный внедорожник.

[ + – ] Спереди установили новые бампер и решетку радиатора, а также модернизированную оптику Фото: ESB Style

ESB Style добавили Honda N-Van лифт-комплект для подвески, который увеличил дорожный просвет на 25 мм. Микровэн укомплектован белыми 14-дюймовыми стальными колесными дисками.

[ + – ] На микровэн установили новые белые колесные диски Фото: ESB Style

Автомобиль сохранил стандартный двигатель на 660 кубов. Он развивает мощность 63 л.с. и может передавать крутящий момент на передние или на все четыре колеса.

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Новый передний бампер для Honda N-Van обойдется в 519 долларов, задний бампер — 222 доллара, задний фонарь — 185 долларов, лифт-комплект для подвески — 282 доллара, а 14-дюймовые колесные диски — 415 долларов. Также ESB Style предлагает специальные чехлы на сиденья за 371 доллар.

[ + – ] Сзади установили новый бампер со стальной защитной пластиной Фото: ESB Style

Ранее Фокус рассказал, что внедорожник Suzuki Jimny получил необычный тюнинг в стиле Гелендвагена.