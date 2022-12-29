Внедорожники Suzuki Jimny превратили в миниатюрные копии культового Гелендвагена (фото)
Suzuki Jimny стилизируют под Mercedes G-Class разных версий и лет выпуска. Внедорожникам меняют оптику, бамперы и решетку радиатора, а также ставят расширители арок.
К автосалону в Токио японское ателье DAMD выполнило тюнинг Suzuki Jimny. Популярный компактный внедорожник превратили в уменьшенную копию Mercedes-Benz G-Class. Об этом сообщается на сайте компании.
Тюнинг Suzuki Jimny под Гелендваген довольно популярен, ведь даже серийная модель очень похожа на легендарный немецкий внедорожник. Однако в DAMD решили выпустить целое семейство моделей в духе Mercedes G-Class разных версий.
Внедорожникам заменили фары, бамперы, решетку радиатора, зеркала и колесные диски. Кроме того, устанавливают расширители арок, а некоторые модели также получили защиту днища, декоративные молдинги на боковинах, багажник на крыше и внедорожную резину.
DAMD Little G и Little G Advanced стилизованы под современный Mercedes G-Class и его спортивную AMG-версию, соответственно. Little G Aventura подготовлен к бездорожью, ну а Little G Traditional выдержан в духе самого первого Mercedes G-Class 1979 года.
Ранее Фокус сообщал, что ателье DAMD презентует на автошоу в Токио миниатюрный кроссовер Suzuki с дизайном в духе классического Toyota Land Cruiser FJ40.
Также мы писали, что удлиненный вариант Suzuki Jimny рассекретили до премьеры.