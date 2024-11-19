Старый Suzuki Vitara 90-х превратили в миниатюрный внедорожный дом на колесах (видео)

Внедорожник Suzuki Vitara получил небольшой жилой модуль из фанеры. Внутри поместились раскладная кровать, стол, газовая плита и холодильник.

Geo Tracker 1992 года (американская версия Suzuki Vitara) стал основой для интересного проекта. Его превратили в маленький дом на колесах для бездорожья. Об авто рассказали в видео на Youtube-канале Work Less Enjoy Life More.

Оригинальный внедорожный автодом Suzuki Vitara создал американец Лари. В задней части Geo Tracker он установил жилой модуль, изготовленный из фанеры и досок. В будущем американец планирует отделать стены мягким материалом.

Внедорожник получил жилой модуль из фанеры Фото: скриншот / YouTube

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Внутри нашлось место для односпальной кровати, раскладного столика и газовой плиты. К тому же, Лари установил маленький холодильник, который питается от зарядной станции. А еще дом на колесах оснащен солнечными батареями.

Внутри установлена раскладная кровать Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, американец решил улучшить внедорожные качества Suzuki Vitara. Авто получило усиленную подвеску от Calmini, а его клиренс вырос на 75 мм. Также установлены усиленные стальные бамперы с дугами и лебедка.

Автодом оснащен газовой плитой Фото: скриншот / YouTube

А вот силовой агрегат Suzuki Vitara остался без изменений. 1,6-литровая бензиновая четверка на 80 л. с. и 4-ступенчатый автомат справляются с немного потяжелевшим авто.

Кстати, ранее появился внедорожный автодом и на базе миниатюрного Suzuki Jimny.

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