Старий Suzuki Vitara 90-х перетворили на мініатюрний позашляховий дім на колесах (відео)

Позашляховик Suzuki Vitara отримав невеликий житловий модуль із фанери. Усередині помістилися розкладне ліжко, стіл, газова плита та холодильник.

Geo Tracker 1992 року (американська версія Suzuki Vitara) став основою для цікавого проєкту. Його перетворили на маленький дім на колесах для бездоріжжя. Про авто розповіли у відео на Youtube-каналі Work Less Enjoy Life More.

Оригінальний позашляховий автодім Suzuki Vitara створив американець Ларі. У задній частині Geo Tracker він встановив житловий модуль, виготовлений із фанери та дощок. У майбутньому американець планує оздобити стіни м’яким матеріалом.

Позашляховик отримав житловий модуль із фанери Фото: скриншот / YouTube

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Усередині знайшлося місце для односпального ліжка, розкладного столика та газової плити. До того ж, Ларі встановив маленький холодильник, який живиться від зарядної станції. А ще дім на колесах оснащений сонячними батареями.

Усередині встановлене розкладне ліжко Фото: скриншот / YouTube

Крім того, американець вирішив покращити позашляхові якості Suzuki Vitara. Авто отримало посилену підвіску від Calmini, а його кліренс зріс на 75 мм. Також встановлені посилені сталеві бампери з дугами і лебідка.

Автодім оснащений газовою плитою Фото: скриншот / YouTube

А от силовий агрегат Suzuki Vitara залишився без змін. 1,6-літрова бензинова четвірка на 80 к. с. та 4-ступінчастий автомат справляються із авто, яке трохи поважчало.

До речі, раніше з'явився позашляховий автодім і на базі мініатюрного Suzuki Jimny.

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