Suzuki Jimny перетворили на найменший автобудинок для великої подорожі (фото)
Автодім Suzuki Jimny розрахований на двох осіб. На ньому подружжя з Бельгії відвідало Італію і Туреччину, а тепер вирушило до Норвегії.
Мініатюрний Suzuki Jimny переробили в оригінальний кемпер. Позашляховик став будинком на колесах для подружньої пари з Бельгії, яка вирушила в подорож Європою. Про це розповідає сайт Car Expert.
Подружжя Воон і Лоуренс вирішило відвідати цікаві пам'ятки європейського континенту. Для подорожі вони модернізували свій 3,6-метровий позашляховик Suzuki Jimny і перетворили його на будинок на колесах.
Задні сидіння Suzuki Jimny зняли, що звільнило місце для розкладного ліжка. Облаштувати спальне місце можна всього за три хвилини.
Зріст Лоуренса становить 180 см, а Воон — 165 см. Вони цілком поміщаються в салоні Suzuki Jimny. Мало того, під ліжком є ніша для поклажі.Важливо
На вигляд автобудинок Suzuki Jimny практично не відрізняється від звичайного позашляховика. Хіба що на місці запасного колеса з'явився невеликий ящик для дрібної поклажі.
Вон і Лоуренс уже здійснили подорож Італією тривалістю 6 місяців і 2 місяці колесили Туреччиною. Тепер вони вирушили до мису Нордкап на півночі Норвегії.
Раніше Фокус повідомляв, що мікроавтобус Mercedes Sprinter переробили на позашляховий будинок на колесах.
Також ми писали, що у США створили розкішний автобудинок із каміном і пральною машиною.