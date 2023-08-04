Suzuki Jimny перетворили на найменший автобудинок для великої подорожі (фото)

Автодім Suzuki Jimny розрахований на двох осіб. На ньому подружжя з Бельгії відвідало Італію і Туреччину, а тепер вирушило до Норвегії.

Related video

Мініатюрний Suzuki Jimny переробили в оригінальний кемпер. Позашляховик став будинком на колесах для подружньої пари з Бельгії, яка вирушила в подорож Європою. Про це розповідає сайт Car Expert.

Авто використовується в подорожі Європою

Подружжя Воон і Лоуренс вирішило відвідати цікаві пам'ятки європейського континенту. Для подорожі вони модернізували свій 3,6-метровий позашляховик Suzuki Jimny і перетворили його на будинок на колесах.

Задні сидіння Suzuki Jimny зняли, що звільнило місце для розкладного ліжка. Облаштувати спальне місце можна всього за три хвилини.

У салоні Suzuki Jimny помістилося двоспальне ліжко

Зріст Лоуренса становить 180 см, а Воон — 165 см. Вони цілком поміщаються в салоні Suzuki Jimny. Мало того, під ліжком є ніша для поклажі.

Важливо

Тест-драйв Suzuki Jimny: маленький король бездоріжжя

На вигляд автобудинок Suzuki Jimny практично не відрізняється від звичайного позашляховика. Хіба що на місці запасного колеса з'явився невеликий ящик для дрібної поклажі.

Ззаду з'явився ящик для дрібної поклажі

Вон і Лоуренс уже здійснили подорож Італією тривалістю 6 місяців і 2 місяці колесили Туреччиною. Тепер вони вирушили до мису Нордкап на півночі Норвегії.

Раніше Фокус повідомляв, що мікроавтобус Mercedes Sprinter переробили на позашляховий будинок на колесах.

Також ми писали, що у США створили розкішний автобудинок із каміном і пральною машиною.