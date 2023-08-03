Mercedes Sprinter перетворили на автобудинок для любителів активного відпочинку (відео)

Усередині автобудинку Slim Chance є кухня та спальня. Також передбачено безліч місць для зберігання спортивного обладнання.

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Компанія Outside Van представили практичний будинок на колесах на базі фургона Mercedes-Benz Sprinter 144 2023 року. Він підійде для любителів активного відпочинку. Відео опублікували на YouTube-каналі виробника.

Будинок на колесах Slim Chance призначений для кайтбордерів і фойлерів. Усередині передбачені місця для зберігання всього необхідного спорядження.

Mercedes-Benz Sprinter отримав нове камуфляжне забарвлення. Також будинок на колесах оснастили кенгурятником, багажником на даху та додатковою світлотехнікою.

В Outside Van заявили, що Slim Chance оснащений позашляховою підвіскою. Вона дає змогу проїхати на автобудинку по бездоріжжю.

В інтер'єрі є модульні панелі для зберігання спортивного обладнання. Передбачено і підлоговий планер, який забезпечує простіший спосіб зберігання великогабаритних речей.

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Також усередині можна знайти ліжко, яке ховається в стінній ніші. Для розваги є аудіосистема JL-Audio та супутниковий інтернет Starlink.

Усередині розташоване ліжко Фото: Outside Van

У будинку на колесах є і невелика кухня з індукційною плитою, мікрохвильовою піччю та холодильником. Також передбачені й поверхні для приготування їжі. Замість повноцінної ванної кімнати є відкритий душ.

У будинку на колесах є кухня Фото: Outside Van

Вартість Slim Chance не розкривається. В Outside Van зазначили, що такий будинок на колесах не надійде в серійне виробництво.

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