Mercedes-Benz Sprinter превратили в дом на колесах для любителей активного отдыха (видео)
Внутри автодома Slim Chance есть кухня и спальня. Также предусмотрено множество мест для хранения спортивного оборудования.
Компания Outside Van представили практичный дом на колесах на базе фургона Mercedes-Benz Sprinter 144 2023 года. Он подойдет для любителей активного отдыха. Видео опубликовали на YouTube-канале производителя.
Дом на колесах Slim Chance предназначен для кайтбордеров и фойлеров. Внутри предусмотрены места для хранения всего необходимого снаряжения.
Mercedes-Benz Sprinter получил новую камуфляжную окраску. Также дом на колесах оснастили кенгурятником, багажником на крыше и дополнительной светотехникой.
В Outside Van заявили, что Slim Chance оснащен внедорожной подвеской. Она позволяет проехать автодому по бездорожью.
В интерьере есть модульные панели для хранения спортивного оборудования. Предусмотрен и напольный планер, который обеспечивает более простой способ хранения крупногабаритных вещей.Важно
Также внутри можно найти кровать, которая скрывается в стенной нише. Для развлечения есть аудиосистема JL-Audio и спутниковый интернет Starlink.
В доме на колесах есть и небольшая кухня с индукционной плитой, микроволновой печью и холодильником. Также предусмотрены и поверхности для готовки. Вместо полноценной ванной комнаты есть открытый душ.
Стоимость Slim Chance не раскрывается. В Outside Van отметили, что такой дом на колесах не поступит в серийное производство.
Ранее Фокус рассказал, что американский производитель Newmar представил роскошный дом на колесах New Aire.