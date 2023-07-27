С камином и стиральной машиной: в США представили роскошный дом на колесах (видео)

Дом на колесах New Aire достигает свыше 10 м в длину и построен на шасси грузовика. Внутри обустроены спальня, гостиная, кухня и санузел.

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Американский производитель автодомов Newmar представил свою новую модель New Aire. Роскошный дом на колесах стоит от 613 785 долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Автодом укомплектован стиральной машиной

Цена автодома заоблачная, но она оправдана его комплектацией. В отделке использованы дорогие кожа и дерево, установлены мягкие кресла с регулировками и многочисленные шкафы для поклажи.

Автодом стоит от 613 785 долларов На водительском месте установлено несколько дисплеев В гостинной есть электрокамин Кухня оснащена духовкой и посудомоечной машиной Большую часть спальни занимает огромная кровать В салоне установлены несколько телевизоров

В спальне размещена огромная кровать, а кухня оснащена плитой, духовкой, микроволновой печью, а также холодильником, раковиной и посудомоечной машиной. Обустроен и полноценный санузел с душевой кабиной.

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Конечно же, внутри установили большие телевизоры, аудиосистему Bose и сенсорные дисплеи. Для водителя установлены несколько дисплеев, а его кресло получило электропривод и подогрев. Мало того, внутри даже нашлось место для стиральной машины с сушаркой и небольшого электрокамина, а среди опций есть подогрев пола.

Дом на колесах New Aire построен на шасси грузовика Freightliner и достигает 10,7 м в длину. Он оснащен турбодизелем Cummins на 450 л. с. и 1700 Н∙м, а также автоматической КПП.

Ранее Фокус рассказывал, что старый автобус переделали в уютный автодом.

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