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Авто

Старый автобус превратили в идеальный дом на колесах для большой семьи (видео)

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Фото: Скриншот | Переоборудование школьного автобуса в автодом заняло более двух лет

Модернизация школьного дома обошлась семье примерно в 50 000 долларов. Внутри есть несколько спален, игровая комната, ванная комната, кухня и гостиная.

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Супруги Джефф и Анна из США создали уютный дом на колесах из старого школьного автобуса. Он получил уютный интерьер и может разместить внутри до семи человек. Видео опубликовали на YouTube-канале Tiny Home Tours.

Джефф и Анна купили этот автобус в 2017 году за 4000 долларов. Они потратили около 50 000 долларов, чтобы превратить его в практичный автодом для большой семьи.

Автобус покрасили в мятный цвет с белой крышей. Он получил второй этаж, в котором размещены две небольшие спальни и игровая комната.

Дом на колесах из школьного автобуса Fullscreen
В одной из спален установлена большая кровать размера king size
Фото: Скриншот

На первом этаже возле водительского места расположены два дивана и книжная полка. Также рядом есть телевизор для вечерних киносеансов.

Дом на колесах из школьного автобуса Fullscreen
В гостиной есть два дивана и книжная полка
Фото: Скриншот

На первом этаже можно найти три детские спальни. В них есть двухъярусные кровати и несколько столов.

Дом на колесах из школьного автобуса Fullscreen
В детских спальнях установлены двухярусные кровати
Фото: Скриншот

На кухне есть все необходимое, включая пропановую плиту, холодильник, столешницы, шкафы и раковину. Там же разместили стиральную машину и сушилку.

Дом на колесах из школьного автобуса Fullscreen
На кухне есть плита, холодильник и раковина
Фото: Скриншот

Рядом с кухней есть полноценная ванная комната. Там можно найти душ, унитаз, раковину и зеркало.

Дом на колесах из школьного автобуса Fullscreen
За кухней расположена ванная комната
Фото: Скриншот

Основным источником энергии являются солнечные панели. Их хватает для работы всей электроники внутри.

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Джефф и Анна планируют усовершенствовать свой автодом в будущем. Они планируют сделать его более уютным и практичным.

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