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Старий автобус перетворили на ідеальний будинок на колесах для великої родини (відео)

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Фото: Скриншот | Переобладнання шкільного автобуса на автобудинок зайняло понад два роки

Модернізація шкільного автобуса обійшлася родині приблизно в 50 000 доларів. Усередині є кілька спалень, ігрова кімната, ванна кімната, кухня та вітальня.

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Джефф і Анна зі США створили затишний будинок на колесах зі старого шкільного автобуса. Він отримав затишний інтер'єр і може розмістити всередині до семи осіб. Відео опублікували на YouTube-каналі Tiny Home Tours.

Джефф і Анна купили цей автобус у 2017 році за 4000 доларів. Вони витратили близько 50 000 доларів, щоб перетворити його на практичний автобудинок для великої родини.

Автобус пофарбували в м'ятний колір із білим дахом. Він отримав другий поверх, у якому розміщені дві невеликі спальні й ігрова кімната.

Будинок на колесах зі шкільного автобуса Fullscreen
В одній зі спалень встановлено велике ліжко розміру king size
Фото: Скриншот

На першому поверсі біля водійського місця розташовані два дивани та книжкова полиця. Також поруч є телевізор для вечірніх кіносеансів.

Будинок на колесах зі шкільного автобуса Fullscreen
У вітальні є два дивани та книжкова полиця
Фото: Скриншот

На першому поверсі можна знайти три дитячі спальні. У них є двоярусні ліжка та кілька столів.

Будинок на колесах зі шкільного автобуса Fullscreen
У дитячих спальнях встановлено двоярусні ліжка
Фото: Скриншот

На кухні є все необхідне, включно з пропановою плитою, холодильником, стільницями, шафами та раковиною. Там же розмістили пральну машину та сушарку.

Будинок на колесах зі шкільного автобуса Fullscreen
На кухні є плита, холодильник і раковина
Фото: Скриншот

Поруч із кухнею є повноцінна ванна кімната. Там можна знайти душ, унітаз, раковину та дзеркало.

Будинок на колесах зі шкільного автобуса Fullscreen
За кухнею розташована ванна кімната
Фото: Скриншот

Основним джерелом енергії є сонячні панелі. Їх вистачає для роботи всієї електроніки всередині.

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Джефф і Анна планують удосконалити свій автобудинок у майбутньому. Вони планують зробити його більш затишним і практичним.

Раніше Фокус повідомляв, що австралійська компанія Great Escape Caravans представила лінійку туристичних трейлерів Magnum Range.