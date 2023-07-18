Дача на колесах: Volkswagen Beetle перетворили на оригінальний дерев'яний автодім (фото)

На шасі Volkswagen Beetle 1970 року поставили дерев'яний будиночок. Усередині встановлено лавки, стіл і мініатюрну кухню.

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У Швейцарії їздить дуже незвичайний Volkswagen Beetle 1970 року. Класичний "Жук" перетворили на оригінальний дім на колесах. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

На шасі авто встановили дерев'яний будинок Фото: autoevolution.com

На шасі Volkswagen Beetle встановили невеликий дерев'яний будиночок із дахом із руберойду. Є навіть водостічні труби і поштова скринька. Автомобіль має дуже оригінальний вигляд, а підсилюють враження аерографія на кузові та забарвлення бамперів "під дерево".

Салон Volkswagen Beetle оздоблений вагонкою. Спереду встановлені садові стільці з дерева з металевим каркасом.

Замість передніх сидінь з'явилися садові крісла Фото: autoevolution.com

Замість задніх крісел з'явилися кутова лавка і невеликий круглий столик. Є навіть невелика кухня з плитою і витяжкою, яку вивели в димову трубу. Вийшов свого роду дачний будиночок на колесах.

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За основу взято Volkswagen Beetle 1302. Він оснащений 1,6-літровим опозитним двигуном потужністю 50 к. с.

Ззаду встановлено лавки та стіл Фото: autoevolution.com

Будинок на колесах Volkswagen Beetle побудований ще в 1995 році. Його активно використовували на різноманітних шоу та фестивалях як кіоск із продажу прохолодних напоїв. Нещодавно його оновили і тепер планують продати за 20 000 — 30 000 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen відмовився від створення сучасного Beetle.

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