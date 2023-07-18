Дача на колесах: Volkswagen Beetle перетворили на оригінальний дерев'яний автодім (фото)
На шасі Volkswagen Beetle 1970 року поставили дерев'яний будиночок. Усередині встановлено лавки, стіл і мініатюрну кухню.
У Швейцарії їздить дуже незвичайний Volkswagen Beetle 1970 року. Класичний "Жук" перетворили на оригінальний дім на колесах. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
На шасі Volkswagen Beetle встановили невеликий дерев'яний будиночок із дахом із руберойду. Є навіть водостічні труби і поштова скринька. Автомобіль має дуже оригінальний вигляд, а підсилюють враження аерографія на кузові та забарвлення бамперів "під дерево".
Салон Volkswagen Beetle оздоблений вагонкою. Спереду встановлені садові стільці з дерева з металевим каркасом.
Замість задніх крісел з'явилися кутова лавка і невеликий круглий столик. Є навіть невелика кухня з плитою і витяжкою, яку вивели в димову трубу. Вийшов свого роду дачний будиночок на колесах.Важливо
За основу взято Volkswagen Beetle 1302. Він оснащений 1,6-літровим опозитним двигуном потужністю 50 к. с.
Будинок на колесах Volkswagen Beetle побудований ще в 1995 році. Його активно використовували на різноманітних шоу та фестивалях як кіоск із продажу прохолодних напоїв. Нещодавно його оновили і тепер планують продати за 20 000 — 30 000 євро.
Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen відмовився від створення сучасного Beetle.
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