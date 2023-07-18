Дача на колесах: Volkswagen Beetle превратили в оригинальный деревянный автодом (фото)

На шасси Volkswagen Beetle 1970 года поставили деревянный домик. Внутри установлены скамейки, стол и миниатюрная кухня.

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В Швейцарии ездит очень необычный Volkswagen Beetle 1970 года. Классический "Жук" превратили в оригинальный дом на колесах. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

На шасси авто установили деревянный дом Фото: autoevolution.com

На шасси Volkswagen Beetle установили небольшой деревянный домик с крышей из рубероида. Есть даже водосточные трубы и почтовый ящик. Автомобиль смотрится очень оригинально, а усиливают впечатление аэрография на кузове и окраска бамперов "под дерево".

Салон Volkswagen Beetle отделан вагонкой. Спереди установлены садовые стулья из дерева с металлическим каркасом.

Вместо передних сидений появились садовые кресла Фото: autoevolution.com

Вместо задних кресел появились угловая скамейка и небольшой круглый столик. Есть даже небольшая кухня с плитой и вытяжкой, которую вывели в дымовую трубу. Получился своего рода дачный домик на колесах.

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Сзади установлены скамейки и стол Фото: autoevolution.com

Дом колесах Volkswagen Beetle построен еще в 1995 году. Он активно использовался на различных шоу и фестивалях в качестве киоска по продажи прохладительных напитков. Недавно его обновили и теперь планируют продать за 20 000 – 30 000 евро.

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