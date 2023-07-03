Необычный 52-летний минивэн от Volkswagen продали по цене нового Touareg (фото, видео)

Roamer SportsVan построен на базе Volkswagen Beetle. Минивэн отличается футуристическим дизайном и оригинальной компоновкой салона.

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В США на онлайн-аукционе eBay продали необычный Roamer SportsVan 1971 года. За оригинальный минивэн отдали 68 900 долларов – как за новый Volkswagen Touareg. Об этом сообщается на сайте eBay.

Построено всего несколько десятков Roamer SportsVan Фото: ebay.com

Roamer SportsVan – очень редкая и нестандартная модель. Изначально она разрабатывалась бывшим дизайнером General Motors, конструктором Кертиссом Брубейкером при участии Volkswagen.

Минивэн создан на платформе Volkswagen Beetle Фото: ebay.com

Затем немецкий автопроизводитель отказался от проекта и Брубейкер смог собрать лишь три авто под названием Brubaker Box. Однако один из инвесторов проекта выкупил права на модель и наладил ее выпуск под названием Roamer SportsVan.

В салоне установлен угловой диван Фото: ebay.com

Всего изготовили несколько десятков минивэнов. Примечательно, что их продавали в разобранном виде – как набор деталей (кит кар), из которых владелец сам собирал авто.

Минивэн отреставрировали до идеального состояния Фото: ebay.com

Roamer SportsVan построен на заднемоторной платформе классического Volkswagen Beetle и оснащался 1,6-литровым 50-сильным мотором "Жука" и 4-ступенчатой механической КПП.

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Авангардный однообъемный кузов выполнен из стеклопластика. У авто только одна сдвижная дверь с правой стороны. В салоне установлены два кресла и большой угловой диван.

Конкретно этот Roamer SportsVan был найден заброшенным в калифорнийской пустыне. Его отреставрировали и заменили вышедший из строя силовой агрегат аналогичными мотором и КПП.

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