На продажу выставили редкий внедорожный пикап Volkswagen 80-х (фото)

Volkswagen T3 Doka TriStar основан на фургоне Transporter и был выпущен ограниченным тиражом. Автомобиль оснащается 2,1-литровым оппозитным двигателем мощностью 112 сил и дополнен системой полного привода.

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В США на продажу выставили редкий пикап Volkswagen T3 Doka. Автомобиль обладает отличным состоянием и сохранил многие оригинальные детали. Подробности об авто рассказали в объявлении на Facebook.

Этот Volkswagen T3 Doka TriStar 1989 года выпуска основан на фургоне Transporter третьего поколения и отличается множеством улучшением. Внешне эту модификацию можно распознать по новому кузовному обвесу и наличию погрузочной платформы.

У авто есть четыре двери, три складных тумбы и запасное колесо в погрузочной платформе. Пикап даже соответствует современным нормам Калифорнии по вредным выбросам.

Volkswagen T3 Doka TriStar окрашен в красный цвет Tor nado Red. На кузове есть пластиковый внедорожный обвес, который защищает лакокрасочное покрытие.

Пикап окрашен в красный цвет Tor nado Red Фото: Facebook

Последние семь лет автомобиль стоял в гараже. Редкий пикап продают из-за смерти его владельца.

На Volkswagen T3 Doka TriStar установлены 16-дюймовые колесные диски AT Italia. Они обуты во внедорожные шины Pirelli Scorpion ATX.

На авто установлены 16-дюймовые колесные диски Фото: Facebook

Пикап оснащен 2,1-литровым оппозитным бензиновым двигателем мощностью 112 л.с. и 174 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач. Мощность передается на четыре колеса благодаря системе полного привода Syncro.

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Интерьер рассчитан на пять посадочных мест. Сиденья выполнены из серой ткани.

В автомобиле предусмотрены пять посадочных мест Фото: Facebook

Автомобиль отлично сохранился и не нуждается в ремонте. Его пробег с новым двигателем составляет 13 873 км. За этот редкий пикап просят $40 000.

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