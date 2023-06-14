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Авто

На продажу выставили очень странный грузовик Ford для сельского хозяйства (фото)

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Фото: Facebook | Вместо заводского кузова установлен резервуар с водой

Этот автомобиль был создан для полива полей и построен на раме, которая создана с нуля. Под капотом расположен мощный 7,3-литровый дизельный двигатель Power Stroke V8.

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В США на продажу выставили необычный опрыскиватель для сельского хозяйства на базе фургона Ford E-350 1993 года. За такое авто просят 10 800$. Подробности рассказали в объявлении на Facebook.

Этот автомобиль был создан для полива полей и отличается необычной конструкцией. Авто получило необычную подвеску с широко расставленными колесами.

Грузовик с опрыскивателем Ford Fullscreen
Фургон получил необычную подвеску
Фото: Facebook

Вместо кузова установлен резервуар с водой на 2839 литров. Рама была изготовлена с нуля, чтобы ее можно было без проблем установить на фургон.

Грузовик с опрыскивателем Ford Fullscreen
В резервуар можно залить до 2839 литров воды
Фото: Facebook

Изначально этот Ford E-350 был машиной скорой помощи. Нынешний владелец изначально планировал превратить автомобиль в такой необычный сельскохозяйственный транспорт.

Грузовик с опрыскивателем Ford Fullscreen
Интерьер выполнен неаккуратно, но выполняет свою функцию
Фото: Facebook

Пробег фургона составляет около 140 800 км. Он обладает не лучшим состоянием, но продавец уверяет, что автомобиль работает без нареканий.

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Под капотом расположен мощный 7,3-литровый дизельный двигатель Power Stroke V8. Его хватает, чтобы справиться с увеличенным весом авто после модернизации.

Ранее Фокус писал, что на продажу выставили дом на колесах на базе фургона Chevrolet Express 3500 2004 года выпуска.