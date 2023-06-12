Старый американский фургон превратили в уютный дом на колесах (фото)

В автодоме есть все необходимое для жизни во время долгих путешествий. Дом на колесах оснащен телевизором, аудиосистемой Sony и усилителем сотовой связи.

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На продажу выставили дом на колесах на базе фургона Chevrolet Express 3500 2004 года выпуска. За автодом просят 69 тысяч долларов. Подробности об авто рассказали на сайте Skoolielivin.

Дом на колесах построила компания Bemyvan из Лас-Вегаса. Все их проекты уникальны и созданы с учетом индивидуальных пожеланий клиентов.

Автодом окрасили в зеленый цвет, а его кузов имитирует школьный автобус. Внутри есть все необходимое для жизни.

Интерьер рассчитан на два человека. В кузове есть двуспальная кровать, которая может легко трансформироваться в кухонный стол.

Внутри есть кровать на двоих Фото: skoolielivin.com

На кухне есть холодильник, плита, раковина и множество мест для хранения. Рядом расположен раскладной стол и два кресла.

На кухне есть плита, раковина и холодильник Фото: skoolielivin.com

В автодоме есть два резервуара, каждый из которых вмещает 159 литров воды. Питание электроприборов обеспечивают две солнечные панели. Внутри также можно найти душ и компостируемый туалет.

Душ расположен внутри автодома Фото: skoolielivin.com

Пробег дома на колесах составляет 160 000 км. Он в отличном состоянии и не нуждается в ремонте.

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Культовый Citroen 2CV превратили в миниатюрный дом на колесах (фото, видео)

Под капотом расположен 6,0-литровый двигатель V8 мощностью 360 л.с. и 515 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы справиться с большим весом автодома.

Ранее Фокус писал, что электрофургон Volkswagen ID.Buzz превратили в дом на колесах на двоих.