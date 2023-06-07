Новейший электромобиль Volkswagen превратили в уютный дом на колесах (фото)

Электромобиль Volkswagen ID.Buzz стал автодомом для двоих. Внутри появились двуспальная кровать, шкафы для поклажи и выдвижная кухня.

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В Калифорнии презентовали новый Volkswagen ID.Buzz Accessories. Электрический минивэн переделали в оригинальный дом на колесах. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Комплектация включает набор мебели для пикника Фото: carscoops.com

Автодом Volkswagen ID.Buzz Accessories рассчитан на двоих. В его салоне появился раскладной модуль, включающий двуспальную кровать, шкафы и выдвижную мини-кухню. Установлены газовая плита, раковина с баком воды и холодильник.

На крыше установлен багажник Фото: carscoops.com

На крыше появились багажник и раскладной навес, позволяющий обустроить своего рода крыльцо. Электромобиль Volkswagen ID.Buzz также укомплектован набором мебели для пикника и газовой горелкой.

Из багажника выдвигается мини-кухня Фото: carscoops.com

За основу взят новый Volkswagen ID.Buzz в удлиненном семиместном исполнении, ведь в США будут продавать только такую версию модели. Напомним, что 4,9-метровый минивэн Volkswagen предложен в заднеприводной 286-сильной и полноприводной 330-сильной версиях, а его запас хода превышает 400 км.

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Формально электромобиль Volkswagen ID.Buzz Accessories является концепт-каром, однако воссоздать такой дом на колесах владельцы минивэна смогут своими силами. Дело в том, что все установленные на авто аксессуары поступят в свободную продажу.

Внутри появилась двуспальная кровать Фото: carscoops.com

Ранее Фокус сообщал, что в дом на колесах переделали и электрокроссовер Skoda Enyaq iV.

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