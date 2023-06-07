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Авто

Новий електромобіль Volkswagen перетворили на затишний дім на колесах (фото)

Volkswagen ID.Buzz Accessories, Volkswagen ID.Buzz, будинок на колесах, автобудинок Volkswagen, новий Volkswagen ID.Buzz
Фото: carscoops.com | За основу взято подовжений семимісний Volkswagen ID.Buzz

Електромобіль Volkswagen ID.Buzz став автодомом для двох. Усередині з'явилися двоспальне ліжко, шафи для поклажі та висувна кухня.

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У Каліфорнії презентували новий Volkswagen ID. Buzz Accessories. Електричний мінівен переробили в оригінальний будинок на колесах. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Volkswagen ID.Buzz, будинок на колесах, автобудинок Volkswagen, новий Volkswagen ID.Buzz, електромобіль Volkswagen Fullscreen
Комплектація включає набір меблів для пікніка
Фото: carscoops.com

Автодім Volkswagen ID.Buzz Accessories розрахований на двох. У його салоні з'явився розкладний модуль, що включає двоспальне ліжко, шафи та висувну мінікухню. Встановлено газову плиту, раковину з баком води та холодильник.

Volkswagen ID.Buzz, будинок на колесах, автобудинок Volkswagen, новий Volkswagen ID.Buzz, електромобіль Volkswagen Fullscreen
На даху встановлений багажник
Фото: carscoops.com

На даху з'явилися багажник і розкладний навіс, що дозволяє облаштувати свого роду ганок. Електромобіль Volkswagen ID.Buzz також укомплектований набором меблів для пікніка та газовим пальником.

Volkswagen ID.Buzz, будинок на колесах, автобудинок Volkswagen, новий Volkswagen ID.Buzz, електромобіль Volkswagen Fullscreen
З багажника висувається мінікухня
Фото: carscoops.com

За основу взято новий Volkswagen ID.Buzz у подовженому семимісцевому виконанні, адже в США продаватимуть лише таку версію моделі. Нагадаємо, що 4,9-метровий мінівен Volkswagen запропонований у задньопривідній 286-сильній та повнопривідній 330-сильній версіях, а його запас ходу перевищує 400 км.

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Формально електромобіль Volkswagen ID.Buzz Accessories є концепткаром, проте відтворити такий будинок на колесах власники мінівену зможуть самотужки. Справа в тому, що всі встановлені на авто аксесуари надійдуть у вільний продаж.

Volkswagen ID.Buzz, будинок на колесах, автобудинок Volkswagen, новий Volkswagen ID.Buzz, електромобіль Volkswagen Fullscreen
Усередині з'явилося двоспальне ліжко
Фото: carscoops.com

Раніше Фокус повідомляв, що в будинок на колесах переробили електрокросовер Skoda Enyaq i V.

Також ми писали, що в Україні старі КрАЗ перетворили на автобудинки для ЗСУ.