Ретродизайн та 330 сил: представлений найбільший електромобіль Volkswagen (фото)

Електромобіль Volkswagen ID.Buzz подовжили майже до 4,9 м. Це дозволило встановити третій ряд сидінь і істотно збільшити багажник.

Related video

Лінійку Volkswagen ID.Buzz поповнила подовжена топова версія. Електромобіль представили у Каліфорнії, а його продажі стартують у 2024 році. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

Електричний мінівен подовжили до 4887 мм. Фото: Volkswagen

США для презентації обрали тому, що саме американський ринок стане основним для мінівену (хоча в Європі подовжений варіант також буде представлений). До того ж модель позиціонують як наступника знаменитого Volkswagen T1 60-х років, що став культовим серед американських хіпі.

Базова комплектація моделі розширена Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.Buzz подовжили на 175 мм (до 4887 мм), а його колісна база зросла до 3239 мм — це найбільший електрокар марки. Візуально мінівен не відрізняється від стандартної версії та зберігає ретростиль у дусі Volkswagen T1.

Збільшені розміри дозволили додати третій ряд сидінь Фото: Volkswagen

Збільшені розміри Volkswagen ID.Buzz дозволили додати третій ряд сидінь – доступні версії на 6 та 7 місць. Крісла другого ряду забезпечені горизонтальним регулюванням з діапазоном 200 мм. Об'єм багажника становить від 306 до 2469 л.

На вибір запропоновано версії на 6 та 7 місць Фото: Volkswagen

В обробці салону використано еко-шкіру. Базова комплектація Volkswagen ID.Buzz 2024 включає електроприводи сидінь та двері багажника, а також підігрів керма та крісел. За доплату запропоновано величезний панорамний дах із змінним тонуванням.

Важливо

Презентовано новий Volkswagen Touareg 2024: як змінився преміальний кросовер (фото)

Подовжений електромобіль Volkswagen ID.Buzz також потужніший за стандартну версію — запропонують задньопривідну 286-сильну і повнопривідну 330-сильну версії. Максимальна швидкість обмежена на 160 км/год.

Зі складеними сидіннями об'єм багажника збільшується до 2469 л Фото: Volkswagen

До того ж, ємність батареї збільшена до 91 кВт∙год. Запас ходу поки що не розголошують, але відомо, що він перевищить 400 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen презентував найшвидший та найдорожчий Golf в історії.

Також ми писали, що Volkswagen Multivan розігнали до 200 км/год автобані.