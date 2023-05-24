Презентовано новий Volkswagen Touareg 2024: як змінився преміальний кросовер (фото)

Volkswagen Touareg оновився зовні та отримав нові опції. Кросовер запропонований у бензинових, дизельних та гібридних версіях потужністю до 462 к. с.

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У Німеччині представлено новий Volkswagen Touareg. Флагманський кросовер німецької марки пройшов фейсліфтинг слідом за своїм побратимом Porsche Cayenne і надходить у продаж за ціною від 69 200 євро. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.

У кросовера змінено передню частину Фото: Volkswagen

Кросовер Volkswagen Touareg 2024 дізнається, перш за все, по зміненій передній частині. У авто нові матричні фари, а також збільшені решітка радіатора та повітрозабірник у бампері. Ліхтарі розтягнули на всю ширину кузова, а логотип Volkswagen та передній молдинг між фарами отримали діодне підсвічування. Крім того, пропонують нові колісні диски діаметром від 19 до 22 дюймів.

Віртуальну панель приладів та мультимедійну систему модернізували Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Touareg 2024 року практично не змінився. Місцями покращено оздоблення, а віртуальну панель приладів та мультимедійну систему модернізовано. Зокрема, з'явилися бездротові Apple CarPlay та Android Auto.

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Двигуни Volkswagen Touareg 2024 залишилися колишніми – всі версії моделі оснащені 3,0-літровими V6 з турбонаддувом. Бензиновий двигун розвиває 340 к. с., а турбодизелі – 231 та 286 к. с.

Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: Volkswagen

Крім того, презентували гібриди Volkswagen Touareg з 3,0-літровою бензиновою турбошісткою і електромотором. Стандартна модель розвиває 375 к. с., а Touareg R eHybrid — 462 к. с. Підвіску кросовера (як стандартну, так і пневматичну) переналаштували.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen готує дорогий та потужний спортивний електромобіль.

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