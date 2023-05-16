Volkswagen показав дешевий седан на базі Polo з величезним багажником (фото)

Новий Volkswagen Lavida XR побудований на платформі моделі Polo. Недорогий седан багато оснащений і отримав 110-сильний бензиновий двигун.

Related video

У Китаї презентували новий Volkswagen Lavida XR. Бюджетний седан В-класу надійде у продаж із літа за ціною приблизно від 15 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.

Модель дебютувала з 1,5-літровим 110-сильним двигуном Фото: Volkswagen

Lavida XR вдосконалена версія Volkswagen Polo Sedan нового покоління. В окремих країнах авто відоме під назвою Virtus, також у нього є побратим Skoda Slavia. Новий седан не замінить більший VW Lavida, а випускатиметься паралельно з ним.

Від своїх побратимів новий Volkswagen Lavida XR відрізняється дизайном решітки радіатора та переднього повітрозабірника. Крім того, у нього світлодіодні фари встановлені вже у базовій версії.

Топова версія отримала цифрову панель приладів Фото: Volkswagen

Розміри Volkswagen Lavida XR:

довжина – 4561 мм;

ширина – 1740 мм;

висота – 1494 мм;

колісна база – 2651 мм.

Для седана доступні люк, камера та система автоматичного гальмування. Фото: Volkswagen

У салоні в топовій комплектації встановлені віртуальна панель приладів та 10-дюймовий тачскрин, а оснащення включає безключовий доступ, люк, круїз-контроль, камера заднього виду, датчик світла та систему автоматичного гальмування. Седан Volkswagen Polo має місткий 498-літровий багажник.

Важливо

Популярний в Україні електромобіль Volkswagen відкликають через небезпечний дефект

Новий Volkswagen Lavida XR дебютував із 1,5-літровим бензиновим двигуном на 110 к. с. та 6-ступінчастою автоматичною КПП.

Об'єм багажника складає 598 л Фото: Volkswagen

Примітно, що старший VW Lavida має електричний варіант (він навіть доступний в Україні), проте поки невідомо, чи буде така модифікація у нового седана.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen Polo незабаром замінять недорогою електричною моделлю.

Також ми писали, що Volkswagen готує потужний спортивний електрокар.