Volkswagen показав дешевий седан на базі Polo з величезним багажником (фото)
Новий Volkswagen Lavida XR побудований на платформі моделі Polo. Недорогий седан багато оснащений і отримав 110-сильний бензиновий двигун.
У Китаї презентували новий Volkswagen Lavida XR. Бюджетний седан В-класу надійде у продаж із літа за ціною приблизно від 15 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.
Lavida XR вдосконалена версія Volkswagen Polo Sedan нового покоління. В окремих країнах авто відоме під назвою Virtus, також у нього є побратим Skoda Slavia. Новий седан не замінить більший VW Lavida, а випускатиметься паралельно з ним.
Від своїх побратимів новий Volkswagen Lavida XR відрізняється дизайном решітки радіатора та переднього повітрозабірника. Крім того, у нього світлодіодні фари встановлені вже у базовій версії.
Розміри Volkswagen Lavida XR:
- довжина – 4561 мм;
- ширина – 1740 мм;
- висота – 1494 мм;
- колісна база – 2651 мм.
У салоні в топовій комплектації встановлені віртуальна панель приладів та 10-дюймовий тачскрин, а оснащення включає безключовий доступ, люк, круїз-контроль, камера заднього виду, датчик світла та систему автоматичного гальмування. Седан Volkswagen Polo має місткий 498-літровий багажник.Важливо
Новий Volkswagen Lavida XR дебютував із 1,5-літровим бензиновим двигуном на 110 к. с. та 6-ступінчастою автоматичною КПП.
Примітно, що старший VW Lavida має електричний варіант (він навіть доступний в Україні), проте поки невідомо, чи буде така модифікація у нового седана.
Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen Polo незабаром замінять недорогою електричною моделлю.
Також ми писали, що Volkswagen готує потужний спортивний електрокар.