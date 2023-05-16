Volkswagen показал дешевый седан на базе Polo с огромным багажником (фото)

Новый Volkswagen Lavida XR построен на платформе модели Polo. Недорогой седан богато оснащен и получил 110-сильный бензиновый двигатель.

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В Китае представили новый Volkswagen Lavida XR. Бюджетный седан В-класса поступит в продажу с лета по цене примерно от 15 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

Модель дебютировала с 1,5-литровым 110-сильным мотором Фото: Volkswagen

Lavida XR усовершенствованная версия Volkswagen Polo Sedan новейшего поколения. В отдельных странах авто известно под названием Virtus, также у него есть собрат Skoda Slavia. Новый седан не заменит более крупный VW Lavida, а будет выпускаться параллельно с ним.

От своих собратьев новый Volkswagen Lavida XR отличается дизайном решетки радиатора и переднего воздухозаборника. Кроме того, у него светодиодные фары установлены уже в базовой версии.

Топовая версия получила цифровую панель приборов Фото: Volkswagen

Размеры Volkswagen Lavida XR:

длина – 4561 мм;

ширина – 1740 мм;

высота – 1494 мм;

колесная база – 2651 мм.

Для седана доступны люк, камера, и система автоматического торможения Фото: Volkswagen

В салоне в топовой комплектации установлены виртуальная панель приборов и 10-дюймовый тачскрин, а оснащение включает бесключевой доступ, люк, круиз-контроль, камера заднего вида, датчик света и систему автоматического торможения. Седан Volkswagen Polo обладает вместительным 498-литровым багажником.

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Новый Volkswagen Lavida XR дебютировал с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 110 л. с. и 6-ступенчатой автоматической КПП.

Объем багажника составляет 598 л Фото: Volkswagen

Примечательно, что у старшего VW Lavida есть электрический вариант (он даже доступен в Украине), однако пока неизвестно, будет ли такая модификация у нового седана.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen Polo вскоре заменят недорогой электрической моделью.

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