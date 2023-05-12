Самый мощный и дорогой электромобиль Volkswagen показали на первых тизерах (фото)

Новый Volkswagen ID.7 GTX получит два мотора суммарной мощностью 395 л. с. Он сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 5 с, а его запас хода превысит 600 км.

Related video

Электромобиль Volkswagen ID.7 2024 получит полноприводную заряженную версию GTX. Спортивный седан должны презентовать в сентябре на автошоу в Мюнхене, однако первые его фото уже опубликованы на официальном сайте Volkswagen.

Электрокару изменят оптику и зеркала заднего вида Фото: Volkswagen

На фото видны отдельные детали Volkswagen ID.7 GTX – более агрессивный передний бампер, а также измененные фонари и зеркала заднего вида. Салон отделан перфорированной кожей с контрастной красной прострочкой.

Важно

Популярный в Украине электромобиль Volkswagen отзывают из-за опасного дефекта

Новый Volkswagen ID.7 GTX станет самым дорогим электромобилем марки – его стоимость превысит 60 000 евро. Кроме того, это будет самая мощная и быстрая электрическая модель бренда.

В отделке салона использована перфорированная кожа Фото: Volkswagen

К стандартному 286-сильному мотору на задней оси добавят 110-сильный передний. Суммарных 396 л. с. будет достаточно, чтобы разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 5 с. Запас хода электромобиля будет меньшим, чем у стандартного Volkswagen ID.7 2024, но все равно превысит 600 км.

Ранее также стало известно, что в линейке Volkswagen ID.7 будет еще и вместительный универсал. Сейчас он проходит тесты.

Также мы писали, что Volkswagen готовит самый мощный и быстрый Golf.