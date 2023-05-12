Найпотужніший і найдорожчий електромобіль Volkswagen показали на перших тизерах (фото)

Новий Volkswagen ID.7 GTX отримає два двигуни сумарною потужністю 395 к. с. Він зможе розганятись до 100 км/год менш як за 5 с, а його запас ходу перевищить 600 км.

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Електромобіль Volkswagen ID.7 2024 року отримає повнопривідну заряджену версію GTX. Спортивний седан мають презентувати у вересні на автошоу у Мюнхені, проте перші його фото вже опубліковані на офіційному сайті Volkswagen.

Електрокару змінять оптику та дзеркала заднього виду Фото: Volkswagen

На фото видно окремі деталі Volkswagen ID.7 GTX – агресивніший передній бампер, а також змінені ліхтарі та дзеркала заднього виду. Салон оздоблений перфорованою шкірою з контрастним червоним простроченням.

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Новий Volkswagen ID.7 GTX стане найдорожчим електромобілем марки — його вартість перевищить 60 000 євро. Крім того, це буде найпотужніша та найшвидша електрична модель бренду.

В обробці салону використано перфоровану шкіру. Фото: Volkswagen

До стандартного 286-сильного двигуна на задній осі додадуть 110-сильний передній. Сумарних 396 к. с. буде достатньо, щоб розганятися до 100 км/год менше ніж за 5 с. Запас ходу електромобіля буде меншим, ніж у стандартного Volkswagen ID.7 2024 року, але все одно перевищить 600 км.

Раніше також стало відомо, що в лінійці Volkswagen ID.7 буде ще й місткий універсал. Наразі він проходить тести.

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