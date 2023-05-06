Альтернатива Passat: Volkswagen випустить сімейний електрокар із запасом ходу 700 км (фото)

До седана Volkswagen ID.7 незабаром приєднається більш місткий універсал Variant. Електромобіль оснастять 286-сильним мотором і запропонують йому на вибір два види батареї.

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Новий Volkswagen ID.7 буде доступний у кузові універсал. Сімейний електромобіль помітили під час випробувань у Німеччині, а його продажі розпочнуться у 2024 році. Про це повідомляє сайт Motor.

Універсал оснастять 286-сильним мотор Фото: Motor.es

Новий Volkswagen ID.7 Variant (саме таку назву отримає універсал) стане електричною альтернативою VW Passat B9. Як відомо, нове покоління Passat буде доступне виключно у кузові універсал.

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На шпигунських фото видно електромобіль Volkswagen ID.7 Variant частково закамуфльований, але видно, що він багато в чому повторює дизайн седан. У авто виражений "ніс" та висока віконна лінія. Ззаду ж привертають увагу товсті стійки і спойлер на даху.

Запас ходу електромобіля становитиме 700 км Фото: Motor.es

У салоні Volkswagen ID.7 Variant за прикладом седана встановлять тоненьку цифрову панель приладів та великий тачскрин. Універсал буде просторішим усередині і з великим багажником.

Електромобіль Volkswagen ID.7 Variant отримає 286-сильний мотор на задній осі та батареї ємністю 82 або 91 кВт∙год. У першому випадку запас ходу перевищить 600 км, у другому складе близько 700 км. Силова установка підтримує швидке заряджання потужністю до 200 кВт.

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