Новий кросовер Volkswagen T-Cross повністю розсекретили до прем'єри (фото)

Volkswagen готують оновлення для кросовера T-Cross 2024 модельного року. Автомобіль отримає розширений список опцій і змінену зовнішність.

Related video

Оновлений компактний кросовер Volkswagen T-Cross 2024 модельного року помітили під час тестів майже без камуфляжу. Про це повідомили на сайті Motor1.

Volkswagen T-Cross 2024 модельного року отримає змінений дизайн. Спереду з'являться нові фари, а також злегка модернізована решітка радіатора.

Спереду з'являться змінені фари Фото: Motor1.com

Також кросовер оснастять новими бамперами. На них встановлять пластикові накладки, які візуально роблять автомобіль більш схожим на позашляховик.

На задніх ліхтарях є камуфляжна стрічка. Відомо, що вони отримають нову графіку та стануть ефективнішими.

Задні ліхтарі прикриті камуфляжем Фото: Motor1.com

Моторна гама кросовера залишиться без змін. Базову версію Volkswagen T-Cross запропонують із 1,0-літровим трициліндровим двигуном, а дорожчі версії отримають 1,5-літровий бензиновий або 1,6-літровий дизельний мотори на вибір.

Важливо

Новий Tiguan та кросовер за $27 000: Volkswagen оновить лінійку електромобілів (фото)

Офіційний дебют оновленого кросовера відбудеться наприкінці 2023 року. Модель має надійти в продаж до кінця цього року.

Раніше Фокус розповів, що лінійку Volkswagen Golf 2023 поповнить екстремальна спортивна версія R 333 Limited Edition.