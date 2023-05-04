Новий кросовер Volkswagen T-Cross повністю розсекретили до прем'єри (фото)
Volkswagen готують оновлення для кросовера T-Cross 2024 модельного року. Автомобіль отримає розширений список опцій і змінену зовнішність.
Оновлений компактний кросовер Volkswagen T-Cross 2024 модельного року помітили під час тестів майже без камуфляжу. Про це повідомили на сайті Motor1.
Volkswagen T-Cross 2024 модельного року отримає змінений дизайн. Спереду з'являться нові фари, а також злегка модернізована решітка радіатора.
Також кросовер оснастять новими бамперами. На них встановлять пластикові накладки, які візуально роблять автомобіль більш схожим на позашляховик.
На задніх ліхтарях є камуфляжна стрічка. Відомо, що вони отримають нову графіку та стануть ефективнішими.
Моторна гама кросовера залишиться без змін. Базову версію Volkswagen T-Cross запропонують із 1,0-літровим трициліндровим двигуном, а дорожчі версії отримають 1,5-літровий бензиновий або 1,6-літровий дизельний мотори на вибір.Важливо
Офіційний дебют оновленого кросовера відбудеться наприкінці 2023 року. Модель має надійти в продаж до кінця цього року.
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