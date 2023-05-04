Новый кроссовер Volkswagen T-Cross полностью рассекретили до премьеры (фото)

Volkswagen готовят обновление для кроссовера T-Cross 2024 модельного года. Автомобиль получит расширенный список опций и измененную внешность.

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Обновленный компактный кроссовер Volkswagen T-Cross 2024 модельного года заметили во время тестов почти без камуфляжа. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Volkswagen T-Cross 2024 модельного года получит измененный дизайн. Спереди появятся новые фары, а также слегка модернизированная решетка радиатора.

Спереди появятся измененные фары Фото: Motor1.com

Также кроссовер оснастят новыми бамперами. На них установят пластиковые накладки, которые визуально делают автомобиль более внедорожным.

На задних фонарях есть камуфляжная лента. Известно, что они получат новую графику и станут более эффективными.

Задние фонари прикрыты камуфляжем Фото: Motor1.com

Моторная гамма кроссовера останется без изменений. Базовую версию Volkswagen T-Cross предложат с 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем, а более дорогие версии получат 1,5-литровый бензиновый или 1,6-литровый дизельный моторы на выбор.

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Официальный дебют обновленного кроссовера состоится в конце 2023 года. Модель должна поступить в продажу до конца этого года.

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